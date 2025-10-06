Общество 06.10.2025 в 11:30

Семья первого президента Бурятии поддержит талантливую молодежь

Стартовал конкурс на соискание единовременной денежной выплаты
Текст: Петр Санжиев
6 октября в Бурятии стартовал конкурс на соискание стипендии имени первого президента Бурятии Леонида Потапова. Он приурочен к 90-летию со дня рождения политика.

Стипендия является единовременной выплатой. Учредителем и организатором конкурса выступает АНО «Центр проектных инициатив имени Л.В. Потапова». Учредитель Центра – дочь политика Татьяна Потапова. Стипендий три. Первой степени - 100 тыс. рублей, второй - 70 тыс., а третьей - 50 тыс. рублей.

7 ноября подведут итоги конкурса. Вручение стипендии пройдет в рамках фестиваля «Наука и технологии Республики Бурятия». При подведении итогов конкурса будут использовать искусственный интеллект. Среди партнеров конкурса ЛВРЗ, на котором Леонид Потапов начинал трудовой путь.

Конкурс направлен на поддержку талантливых, активных выпускников ВУЗов, которые проявили себя в учебной, научной, общественной, культурной и профессиональной деятельности. Победителей выберут по итогам трех этапов.

Фото: Номер один

