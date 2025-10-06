Общество 06.10.2025 в 12:13

В Бурятии плавающий в Байкале медведь попал на камеру

Он устроил заплыв по Чивыркуйскому заливу
Текст: Елена Кокорина
Государственный инспектор Забайкальского парка Бурятии заснял плавающего в Байкале медведя. Косолапый устроил медвежий заплыв по Чивыркуйскому заливу.

- Летом мы опубликовали ролик, запечатлевший ночное купание обитателя Чивыркуйского залива. Тогда зрители засомневались, действительно ли на записи запечатлён бурый медведь. Теперь представляем вам дневную версию, окончательно доказывающую, что хозяева тайги прекрасно чувствуют себя в воде, хотя занимаются плаванием вовсе не ради забавы, - рассказали в группе «Заповедного Подлеморья».

 Фото: скрин видео госинспектора Сергея Барбакова из Забайкальского нацпарка

 

