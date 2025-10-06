На трассе «Байкал» ограничили движение фур и автобусов

На трассе «Байкал» ограничили движение большегрузного транспорта и автобусов. Временные ограничения на участке с 45 по 100 километр ввели из-за сильного снегопада и резкого похолодания.

Как сообщили в телеграм-канале «Прибайкалье-инфо.24/7», на месте работают три комбинированных дорожных машины. Движение контролируют экипажи ГАИ.

Напомним, также идет снег и образовался гололед на перевале Пыхта.