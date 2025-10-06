Житель Бурятии намыл золота почти на килограмм

Местный житель незаконно добыл золото в Баунтовском районе Бурятия — после переплавки у него получилось пять слитков на сумму 5,8 миллиона рублей. Его задержали, когда он пытался продать драгоценный металл в Чите, сообщается 6 октября на сайте Читинского районного суда Забайкалья.

Мужчина добывал золото с апреля по сентябрь 2024 года. Как сообщает «Чита.ру» предприимчивый мужчина использовал металлоискатель и лоток по промыву породы. Все как во времена Джека Лондона. В итоге самородного шлихового золота получилось 890,18 граммов.

Затем он переплавил добытое в слитки, зашил их в пояс джинсов и поехал в Читу для того, чтобы продать золото. Однако в Читинском районе при попытке сдачи золота местным торговцам, его данные слили правоохранителям и он был задержан сотрудники УФСБ.

За незаконное хранение и перевозку золота его приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства, а также к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Золото конфисковали в доход государства. В России многократно предпринимались попытки легализации рынка золота физлицами, что могло бы увеличить рынок за счёт роста добычи. Однако эти инициативы отвергаются, поскольку госмонополия на добычу золота пока более выгодна для бюджета.

Фото: loon.site