На севере Бурятии хулиганы испортили стенд на экотропе

В Бурятии вандалы испортили информационный стенд на городской экотропе «Панорама» в Северобайкальске. На проделки хулиганов пожаловались волонтёры Большой Байкальской тропы.

Вредители нанесли маркером свои «указатели»: «тупой», «еще тупей». Активисты напомнили, что городок стремится развиваться с помощью человеческих сил. Они призывают жителей ценить чужой труд.

«Иногда за такую работу даже не платят денег. Мы очень просим – не портите то, что сделано с очень большим трудом, для вас! P.S. Если берёте с собой маркер, захватите с собой и альбом», - заключили волонтеры.