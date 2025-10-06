Жительницу Улан-Удэ обвинили в мошенничестве

Жительница Улан-Удэ незаконно оформила кредит по чужому документу. Для того чтобы заиметь 10 тысяч рублей, она взяла паспорт своей родственницы.

- В полицию обратилась 39-летняя местной горожанка, сообщившая, что неизвестное лицо обманным путем оформило на нее кредит в сумме около 10 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая, которой оказалась 34-летняя родственница потерпевшей. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности, рассказали в МВД республики.

Выяснилось, что при оформлении микрозайма женщина предоставила сотрудникам финансовой организации фото и паспортные данные заявительницы. Деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один