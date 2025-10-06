Общество 06.10.2025 в 14:46

В Бурятии за месяц потерялись еще восемь человек

А двух – обнаружили мертвыми
Текст: Карина Перова
В Бурятии за месяц потерялись еще восемь человек
Фото: отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии подвели итоги работы за минувший сентябрь. В первый месяц осени добровольцы получили 121 заявку на поиск.

Из этого числа 101 человека удалось обнаружить живыми, двоих – погибшими. Также найдены родные еще одного. Девять заявок угодили в список неподтвержденных.

Восемь «потеряшек» так и не нашли. Как заверили в отряде, их поиски продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.

«Поход в осенний лес требует тщательной подготовки, учитывайте разницу температур в ночное время. Чтобы не допустить беды, придерживайтесь простых правил безопасности: сообщайте близким о маршруте, берите яркую одежду со светоотражающими элементами, полностью заряженный телефон и запас воды, не ходите в одиночку, будьте осторожны с незнакомыми ягодами и животными. Если вы потерялись, оставайтесь на месте и наберите службу спасения по номеру 112», - посоветовали поисковики.

лизаалерт поиск статистика

