В Бурятии студент набрал кредитов и пошел на банкротство

Набрав займов у восьми кредитных организаций, молодой уроженец Заиграевского района Бурятии подал в суд заявление о признании его несостоятельным (банкротом). Парень сообщил суду, что, по его подсчетам, имеет задолженность в сумме не менее 266 221 рубля, а расчеты с кредиторами ранее были прекращены в связи с недостаточностью дохода. В настоящее время молодой кредитополучатель нигде не работает, являясь студентом-очником.Согласно списку кредиторов, у него есть задолженность перед Сбербанком, ВТБ, ООО МКК «Турбозайм», НАО «ПКБ», ООО ПКО «ЦДУ», ООО МКК «Корона», ООО МКК «Стратосфера» и ПАО МФК «Займер».Фемида, исследовав размер долгов, заключила, что заявителем доказано наличие обстоятельств, свидетельствующих о невозможности исполнения обязательств в установленный срок.Суд ввел в отношении должника процедуру реализации его имущества сроком на шесть месяцев, то есть до 1 апреля 2026 года. До Дня дурака (или Дня смеха). Посмотрим кто останется «в дураках» (или кто над кем посмеется) по итогам этой банкротной истории. Что-то подсказывает, что пострадавшими станут кредитные учреждения.«В материалы дела представлена опись имущества. Согласно указанной описи, у должника отсутствует зарегистрированное недвижимое имущество», - отмечал суд при первичном рассмотрении дела.Не сомневаемся, что у «хитроумного» студента-заемщика также нет ни транспортных средств, ни другого имущества.Очевидно, задолженность сложилась следующим образом – парень оформлял кредиты везде, где мог (пусть даже на небольшие суммы). Полагаем, он заведомо знал, что не будет отдавать деньги. Это, конечно, очень похоже на мошенничество, но пока о реакции бурятской полиции на этот случай с «серийным кредитонеотдавателем» нам ничего не известно.