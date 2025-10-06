Общество 06.10.2025 в 15:22

В Бурятии студент набрал кредитов и пошел на банкротство

Утешением банкирам может служить то, что хитрецу выдавали небольшие суммы
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии студент набрал кредитов и пошел на банкротство
Фото: freepik.com
Набрав займов у восьми кредитных организаций, молодой уроженец Заиграевского района Бурятии подал в суд заявление о признании его несостоятельным (банкротом). Парень сообщил суду, что, по его подсчетам, имеет задолженность в сумме не менее 266 221 рубля, а расчеты с кредиторами ранее были прекращены в связи с недостаточностью дохода. В настоящее время молодой кредитополучатель нигде не работает, являясь студентом-очником.

Согласно списку кредиторов, у него есть задолженность перед Сбербанком, ВТБ, ООО МКК «Турбозайм», НАО «ПКБ», ООО ПКО «ЦДУ», ООО МКК «Корона», ООО МКК «Стратосфера» и ПАО МФК «Займер».

Фемида, исследовав размер долгов, заключила, что заявителем доказано наличие обстоятельств, свидетельствующих о невозможности исполнения обязательств в установленный срок.

Суд ввел в отношении должника процедуру реализации его имущества сроком на шесть месяцев, то есть до 1 апреля 2026 года. До Дня дурака (или Дня смеха). Посмотрим кто останется «в дураках» (или кто над кем посмеется) по итогам этой банкротной истории. Что-то подсказывает, что пострадавшими станут кредитные учреждения.

«В материалы дела представлена опись имущества. Согласно указанной описи, у должника отсутствует зарегистрированное недвижимое имущество», - отмечал суд при первичном рассмотрении дела.

Не сомневаемся, что у «хитроумного» студента-заемщика также нет ни транспортных средств, ни другого имущества. 

Очевидно, задолженность сложилась следующим образом – парень оформлял кредиты везде, где мог (пусть даже на небольшие суммы). Полагаем, он заведомо знал, что не будет отдавать деньги. Это, конечно, очень похоже на мошенничество, но пока о реакции бурятской полиции на этот случай с «серийным кредитонеотдавателем» нам ничего не известно.
Теги
банкротство

Все новости

В Бурятии ограничили движение через перевал
06.10.2025 в 16:08
В Улан-Удэ снова остановится «Поезд Победы»
06.10.2025 в 15:54
Ушлый родственник оставил сельчанку из Бурятии без мотоцикла
06.10.2025 в 15:50
В Бурятии студент набрал кредитов и пошел на банкротство
06.10.2025 в 15:22
В Бурятии за месяц потерялись еще восемь человек
06.10.2025 в 14:46
Поиск пропавшей в Новосибирской области 19-летней девушки завершился трагедией
06.10.2025 в 14:16
Жительницу Улан-Удэ обвинили в мошенничестве
06.10.2025 в 13:38
На севере Бурятии хулиганы испортили стенд на экотропе
06.10.2025 в 13:19
В Улан-Удэ известного строителя признали мошенником
06.10.2025 в 13:04
Житель Бурятии намыл золота почти на килограмм
06.10.2025 в 12:34
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Бурятии ограничили движение через перевал
Автомобилям и автобусам на летней резине проезд запрещен
06.10.2025 в 16:08
В Улан-Удэ снова остановится «Поезд Победы»
Он будет находиться на железнодорожном вокзале два дня
06.10.2025 в 15:54
Ушлый родственник оставил сельчанку из Бурятии без мотоцикла
Пропажу она заметила лишь через год
06.10.2025 в 15:50
В Бурятии за месяц потерялись еще восемь человек
А двух – обнаружили мертвыми
06.10.2025 в 14:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru