Общество 06.10.2025 в 15:50

Ушлый родственник оставил сельчанку из Бурятии без мотоцикла

Пропажу она заметила лишь через год
Текст: Елена Кокорина
Житель Читы приехал погостить к своей родственнице в Бурятию и бессовестно обокрал ее. Чтобы вернуться обратно домой он «обездвижил» ее мотоцикл.

В отделение полиции по Еравнинскому району обратилась 47-летняя жительница села Ширинга.

- Женщина сообщила, что летом прошлого года у неё дома гостил родственник из Читы, приехавший на мотоцикле. В конце лета молодой человек собрался обратно, но не смог завести свой транспорт, потому что двигатель оказался неисправен. Зная, что у заявительницы и её сына есть мотоцикл, стоящий во дворе у соседа, гость обратился к соседу, рассказал о поломке и соврал, что родственники разрешили ему временно взять двигатель от их мотоцикла. Сосед помог снять деталь и установить её на читинский мотоцикл, - рассказали в МВД ресупблики.

О случившемся женщина узнала лишь осенью текущего года. Она связалась с родственником и потребовала либо вернуть двигатель, либо возместить его стоимость. Молодой человек пообещал компенсировать ущерб, однако так и не выполнил своего обещания. Тогда заявительница обратилась в полицию. Сумма причинённого ущерба составила 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: freepik

 

