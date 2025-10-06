Общество 06.10.2025 в 15:54
В Улан-Удэ снова остановится «Поезд Победы»
Он будет находиться на железнодорожном вокзале два дня
Текст: Карина Перова
В столицу Бурятии снова прибудет уникальная выставка – «Поезд Победы» с 10-ю тематическими вагонами. Жители и гости города смогут узнать о событиях Великой Отечественной войны.
«Это очень сильная и трогательная выставка, которая рассказывает о войне через подлинные истории и ощущения», - сказал и.о. руководителя Волонтеров Победы в Бурятии Амарсана Шойнжонов.
Передвижной музей будет находиться на железнодорожном вокзале два дня: 8 октября: с 10:00 до 19:00 и 9 октября: с 10:00 до 18:30.
Получить бесплатный билет можно на сайте проекта поездпобеды.рф. Подчеркивается, что регистрация открывается примерно за сутки до прибытия поезда.
Возрастное ограничение 12+