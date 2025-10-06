Общество 06.10.2025 в 16:08
В Бурятии ограничили движение через перевал
Автомобилям и автобусам на летней резине проезд запрещен
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии из-за снегопада ограничили движение на перевале Пыхта. Как сообщили в ГИБДД, ограничение касается грузовых автомобилей, автобусов и легковых автомобилей на летней резине. Для контроля дорожной обстановки Госавтоинспекция выставила посты на выезде из Улан-Удэ и в Турунтаево.
«Уважаемые автомобилисты, воздержитесь от поездок в данном направлении, если ваше транспортное средство не готово к дорожной ситуации», - обратились к водителям полицейские.
Ухудшились дорожные условия и на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе. Там также идет снег, сопровождаемый сильным ветром. Из-за этого на дороге плохая видимость.
Напомним, ранее на трассе «Байкал» в Иркутской области ограничили движение большегрузного транспорта и автобусов. Временные ограничения на участке с 45 по 100 километр ввели из-за сильного снегопада и резкого похолодания.
