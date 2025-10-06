В Улан-Удэ ограничат движение на пересечении улиц Ленина и Каландаришвили

С 7 октября в столице Бурятии временно ограничат движение на пересечении улиц Ленина и Каландаришвили. На данном участке будут менять старые коммунальные сети.

«Будет временно ограничен въезд для автомобилей во дворы домов на улице Ленина, 31 и 33. Жителям рекомендовано объезжать со стороны ул. Каландаришвили, д. 23», - сообщили в комитете по строительству администрации города.

В мэрии добавили: сквозной проезд по улице Каландаришвили останется открытым.