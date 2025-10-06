Общество 06.10.2025 в 16:48

В Улан-Удэ родилась девочка весом менее одного килограмма

Ростом малышка всего 39 см
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ родилась девочка весом менее одного килограмма

В Республиканском перинатальном центре рассказали, что за неделю – с 29 сентября по 5 октября – там произошло 95 родов, и на свет появилось 96 детей, включая одну двойню.

Мальчиков и девочек в этот период родилось поровну – 48 и тех и других. Самый крупный малыш – девочка, весом 4620 г и ростом 55 см. Она родилась 2 октября. Самой маленькой оказалась тоже девочка. Ее вес 980 г, а рост 39 см. Малышка родилась 30 сентября.

Больше всего родов пришлось на 1 октября – в этот день родилось 8 мальчиков и 13 девочек.

Фото: freepik

 

Теги
дети

Все новости

Житель Бурятии бросил окурок и спалил 31 га леса
06.10.2025 в 17:46
В Улан-Удэ экс-студента духовной организации будут судить за убийство
06.10.2025 в 17:36
В Улан-Удэ водитель поплатился за выброшенный бычок
06.10.2025 в 17:21
В Улан-Удэ родилась девочка весом менее одного килограмма
06.10.2025 в 16:48
В Улан-Удэ ограничат движение на пересечении улиц Ленина и Каландаришвили
06.10.2025 в 16:21
В Бурятии ограничили движение через перевал
06.10.2025 в 16:08
В Улан-Удэ снова остановится «Поезд Победы»
06.10.2025 в 15:54
Ушлый родственник оставил сельчанку из Бурятии без мотоцикла
06.10.2025 в 15:50
В Бурятии студент набрал кредитов и пошел на банкротство
06.10.2025 в 15:22
В Бурятии за месяц потерялись еще восемь человек
06.10.2025 в 14:46
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
Житель Бурятии бросил окурок и спалил 31 га леса
За это он ответит перед судом
06.10.2025 в 17:46
В Улан-Удэ водитель поплатился за выброшенный бычок
Его действия запечатлели очевидцы
06.10.2025 в 17:21
В Улан-Удэ ограничат движение на пересечении улиц Ленина и Каландаришвили
Там будут менять старые коммунальные сети
06.10.2025 в 16:21
В Бурятии ограничили движение через перевал
Автомобилям и автобусам на летней резине проезд запрещен
06.10.2025 в 16:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru