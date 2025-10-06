В Улан-Удэ родилась девочка весом менее одного килограмма

В Республиканском перинатальном центре рассказали, что за неделю – с 29 сентября по 5 октября – там произошло 95 родов, и на свет появилось 96 детей, включая одну двойню.

Мальчиков и девочек в этот период родилось поровну – 48 и тех и других. Самый крупный малыш – девочка, весом 4620 г и ростом 55 см. Она родилась 2 октября. Самой маленькой оказалась тоже девочка. Ее вес 980 г, а рост 39 см. Малышка родилась 30 сентября.

Больше всего родов пришлось на 1 октября – в этот день родилось 8 мальчиков и 13 девочек.

Фото: freepik