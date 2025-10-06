В Улан-Удэ водитель поплатился за выброшенный бычок

Неравнодушные жители Бурятии продолжают ловить водителей-вредителей. Около переезда на улице Пищевая очевидцы сняли на видео, как мужчина, сидящий за рулем автомобиля «Тойота Ярис», выбросил из окна окурок. Ролик направили в Бурприроднадзор. Там нарушителю выписали штраф в 10 тысяч рублей.

«Сбрасывать отходы со своих транспортных средств запрещено! Отходы – это и окурок, и бутылка, и строительный мусор, остатки сырья, материалов и так далее», - напомнили в надзорном ведомстве.

За сброс мусора с легковушки штраф физлицу составит до 15 тыс. руб. (юрлицу – до 50 тысяч рублей), с грузовика – до 50 тысяч рублей (юрлицу – до 120 тысяч рублей). Если должностное или юрлицо совершат нарушение повторно, транспорт могут конфисковать.

Ранее «Номер один» рассказывал о девушке, которая наказала водителя, выбросившего бутылку из окна машины. Она закинула мусор обратно «владельцу». Случай произошел в конце мая, ролик завирусился в соцсетях. Позже поборницу чистоты, которая пожелала остаться неизвестной, поблагодарила министр природных ресурсов республики Наталья Тумуреева.