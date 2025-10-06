Житель Бурятии бросил окурок и спалил 31 га леса

В Бурятии перед судом предстанет житель Иволгинского района, из-за которого в мае произошел крупный лесной пожар площадью 31 га. Мужчина, находясь на автомобильной дороге в местности «Дорготуй» Кижингинского района, бросил тлеющую сигарету в сухую траву.

В результате растительность загорелась, под воздействием порывистого ветра огонь перекинулся на лес. Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, составил более 157 тыс. рублей.

«Для рассмотрения по существу уголовное дело (уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем) направлено в Хоринский районный суд. Кроме того, прокурор предъявил исковое заявление о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба, которое находится на рассмотрении», - отметили в прокуратуре республики.