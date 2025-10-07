Общество 07.10.2025 в 09:23
В Бурятии многодетный отец дошел до генпрокуратуры
Он год не мог получить положенный земельный участок
Текст: Андрей Константинов
Многодетный отец из Бурятии обратился на личный прием к начальнику управления Генпрокуратуры России по ДФО Андрею Мондохонову. Мужчина сообщил, что является отцом пятерых детей, трое из которых несовершеннолетние. Совместно с супругой и детьми он проживает в доме площадью 40 кв. метров в Кабанском районе. В октябре прошлого года их поставили в очередь на получение земельного участка, присвоив порядковый номер 1. Однако, прошел почти год, а землю семья так и не получила.
По данному факту прокуратура Бурятии провела проверку.
«Несмотря на наличие на территории муниципалитета свободного земельного участка, администрация Кабанского района не предпринимала меры для выделения надела семье мужчины», - констатировали в надзорном ведомстве.
По итогам проверки районные чиновники получили прокурорское представление. Только после этого семье выдали участок площадью 1147 кв. метров для жилищного строительства.
По данному факту прокуратура Бурятии провела проверку.
«Несмотря на наличие на территории муниципалитета свободного земельного участка, администрация Кабанского района не предпринимала меры для выделения надела семье мужчины», - констатировали в надзорном ведомстве.
По итогам проверки районные чиновники получили прокурорское представление. Только после этого семье выдали участок площадью 1147 кв. метров для жилищного строительства.
Тегиземля многодетные