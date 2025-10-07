В Бурятии многодетный отец дошел до генпрокуратуры

Многодетный отец из Бурятии обратился на личный прием к начальнику управления Генпрокуратуры России по ДФО Андрею Мондохонову. Мужчина сообщил, что является отцом пятерых детей, трое из которых несовершеннолетние. Совместно с супругой и детьми он проживает в доме площадью 40 кв. метров в Кабанском районе. В октябре прошлого года их поставили в очередь на получение земельного участка, присвоив порядковый номер 1. Однако, прошел почти год, а землю семья так и не получила.По данному факту прокуратура Бурятии провела проверку.«Несмотря на наличие на территории муниципалитета свободного земельного участка, администрация Кабанского района не предпринимала меры для выделения надела семье мужчины», - констатировали в надзорном ведомстве.По итогам проверки районные чиновники получили прокурорское представление. Только после этого семье выдали участок площадью 1147 кв. метров для жилищного строительства.