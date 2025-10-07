В Бурятии осудили закладчика, распространявшего «дурь» за биткоины

Судебные приставы Бурятии конфисковали у «закладчика» более 1,8 млн рублей в доход государства. Эту крупную сумму 31-летний житель Улан-Удэ получил от неустановленного лица за организацию тайников с наркотиками.

«Куратор» сообщал мужчине о местах нахождения оптовой партии «дури», после чего последний привозил запрещенные вещества к себе на квартиру, расфасовывал и делал закладки на территории города. После оборудования тайников в течение дня кладмен получал на специальный депозитный счет оплату биткоинами.

В августе улан-удэнец предстал перед судом. Его приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. А также конфисковали в доход государства более 1,8 млн рублей. Эти деньги взыскали с банковского счета осужденного.