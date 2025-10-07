Общество 07.10.2025 в 09:34

В Бурятии осудили закладчика, распространявшего «дурь» за биткоины

У него конфисковали 1,8 млн рублей
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии осудили закладчика, распространявшего «дурь» за биткоины
Фото: loon.site

Судебные приставы Бурятии конфисковали у «закладчика» более 1,8 млн рублей в доход государства. Эту крупную сумму 31-летний житель Улан-Удэ получил от неустановленного лица за организацию тайников с наркотиками.

«Куратор» сообщал мужчине о местах нахождения оптовой партии «дури», после чего последний привозил запрещенные вещества к себе на квартиру, расфасовывал и делал закладки на территории города. После оборудования тайников в течение дня кладмен получал на специальный депозитный счет оплату биткоинами.

В августе улан-удэнец предстал перед судом. Его приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. А также конфисковали в доход государства более 1,8 млн рублей. Эти деньги взыскали с банковского счета осужденного.

Теги
закладчик суд судебные приставы

Все новости

В Бурятии все большее число работников становятся самозанятыми
07.10.2025 в 10:42
В Улан-Удэ на гастарбайтера упала пачка арматуры
07.10.2025 в 10:34
Жительницу Бурятии пришлось освобождать от обручального кольца
07.10.2025 в 10:28
В Бурятии сгорел двухэтажный дом на въезде в Турку
07.10.2025 в 10:15
В Бурятии сбили трех пешеходов, один погиб
07.10.2025 в 10:11
В Бурятии аферисты вновь атаковали семью погибшего на СВО
07.10.2025 в 10:08
Участник СВО из Бурятии стал преподавателем лицея
07.10.2025 в 09:56
«С нашим президентом мы движемся вперед»
07.10.2025 в 09:54
В Улан-Удэ ищут 34-летнего мужчину
07.10.2025 в 09:45
В Бурятии осудили закладчика, распространявшего «дурь» за биткоины
07.10.2025 в 09:34
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Бурятии все большее число работников становятся самозанятыми
Власти посетовали на массовую оптимизацию налогов после их повышения
07.10.2025 в 10:42
Жительницу Бурятии пришлось освобождать от обручального кольца
От его давления у нее опух палец
07.10.2025 в 10:28
В Бурятии аферисты вновь атаковали семью погибшего на СВО
Женщина отдала им около 800 тысяч рублей
07.10.2025 в 10:08
Участник СВО из Бурятии стал преподавателем лицея
Александр Телешев стал учителем физкультуры и технологии
07.10.2025 в 09:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru