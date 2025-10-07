Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения. Сегодня главе государства исполнилось 73 года.«Сегодня день рождения у нашего президента! Владимир Владимирович - лидер, с которым связана вся история восстановления современной России! Сильный, мудрый, преданный стране. Западному миру не нужна сильная и независимая Россия. Поэтому угрозы безопасности нашей стране и военные провокации, ставшие одной из основных причиной СВО, экономические санкции и давление, и другие нападки на нашу страну идут постоянно. Но, несмотря ни на что, мы не прогнулись. Президент работает «как раб на галерах».Чувствуя поддержку народа России, нашу с вами поддержку, он отстаивает наши интересы в мире. Ставит перед правительством России и всеми органами власти непростые задачи по развитию экономики и социальной сферы. Под его руководством реализуются национальные проекты. С нашим президентом мы движемся вперед, мы гордимся своей Родиной!Поздравляю Владимира Владимировича с днём рождения! Желаю крепкого здоровья, энергии и хоть иногда немного отдыхать. С Днём Рождения, уважаемый Владимир Владимирович!», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.