Общество 07.10.2025 в 09:56
Участник СВО из Бурятии стал преподавателем лицея
Александр Телешев стал учителем физкультуры и технологии
Текст: Карина Перова
В Заиграевском районе Бурятии участник СВО Александр Телешев после увольнения с военной службы стал учителем физкультуры и технологии в Новоильинском агротехническом лицее.
6 октября социальные координаторы районного филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Тимофеева и Наталья Сафронова на торжественной линейке поздравили преподавателя с Днём учителя.
«Герою вручили памятную медаль «Участнику специальной военной операции. Благодарная Бурятия», выразили слова благодарности за проявленные отвагу, честь и мужество, а также подарили сладкий подарок», - рассказали в администрации района.
