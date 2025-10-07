Участник СВО из Бурятии стал преподавателем лицея

В Заиграевском районе Бурятии участник СВО Александр Телешев после увольнения с военной службы стал учителем физкультуры и технологии в Новоильинском агротехническом лицее.

6 октября социальные координаторы районного филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Тимофеева и Наталья Сафронова на торжественной линейке поздравили преподавателя с Днём учителя.

«Герою вручили памятную медаль «Участнику специальной военной операции. Благодарная Бурятия», выразили слова благодарности за проявленные отвагу, честь и мужество, а также подарили сладкий подарок», - рассказали в администрации района.