В Бурятии аферисты вновь атаковали семью погибшего на СВО

Мошенники сыграли на чувствах жительницы Улан-Удэ, отец которой погиб на СВО. Пообещав ей дополнительные выплаты, они выманили у нее все семейные накопления.

- Потерпевшей позвонила незнакомая женщина, представившаяся секретарем минобороны, сообщив, что ей положена дополнительная выплата, для получения которой необходимо заполнить заявление и сообщить паспортные данные. Сразу после ей позвонил представитель Роскомнадзора, сказав, что от ее имени была оформлена доверенность на человека, который находится в федеральном розыске и является террористом, - рассказали в полиции республики.

Далее последовал видеозвонок «сотрудника ФСБ» с запугиванием женщины тем, что в отношении нее возбуждено уголовное дело за пособничество террористам и что к ней направят сотрудников для проведения обыска. Во время разговора мошенник разузнал, что у нее имеются наличные в сумме 500 000 рублей.

- По указанию мошенника жертва скачала приложение. Мужчина сообщил, что все деньги необходимо задекларировать и проверить на причастность. Обманутая женщина последовала в банкомат и с помощью приложения внесла 465 000 рублей. Далее злоумышленник сообщил, что необходимо снять денежные средства, находящиеся на счету. Женщина сняла наличные и с помощью приложения перевела денежные средства в сумме 295 000 рублей, - добавили в полиции.

В итоге женщина потеряла 760 тысяч рублей, из которых часть - личные сбережения, а другая часть – семейные накопления.

