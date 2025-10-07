Жительницу Бурятии пришлось освобождать от обручального кольца

Накануне в Бурятии спасатели освободили палец жительницы Сотниково от сдавливающего кольца. Она обратилась к ним за помощью в ночь на 7 октября.

- 25-летняя жительница Иволгинского района сообщила, что не может самостоятельно снять обручальное кольцо с сильно опухшего пальца. Ситуация осложнялась тем, что женщина находилась дома одна с малолетними детьми, что требовало от спасателей особой оперативности. Прибыв по адресу, спасатели при помощи слесарного инструмента сняли кольцо. Пострадавшая отказалась от медицинской помощи, её самочувствие не вызывало опасений, - рассказали в ГО и ЧС.

