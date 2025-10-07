В Бурятии все большее число работников становятся самозанятыми

Чем больше власти повышают налоги, тем меньше их собирается. В начале 2025 года в России были резко повышены налоги на прибыль и утильсбор. Как результат - предприятия стали платить меньше налога на прибыль, а покупатели машин начали экономить, что обрушило продажи китайских автомобилей и АвтоВАЗа. И в итоге упали поступления утильсбора.Также предприятия начали массово экономить на страховых выплатах. Так в Бурятии малый бизнес с этого года стал активно заключать договоры с работниками через режим самозанятости, особенно в сфере услуг, доставки, ремонта и прочее.Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков озвучил данные, согласно которым 84% российских компаний переводят своих сотрудников на налоговый режим самозанятости, избегая оформления полноценных трудовых договоров. Такая мера позволяет бизнесу сокращать свои налоговые отчисления. Эти цифры были получены Рострудом в ходе профилактических проверок, - сообщил портал «РИА Твои Новости».«Таким образом осуществляется подмена трудовых отношений. Иначе говоря, работник выполняет функции штатного сотрудника, однако его оформляют как самозанятого. При таких договорах предприятия не удерживают и не перечисляют в бюджет налоги. А физлица лишаются социальных и пенсионных гарантий», – подчеркнули в Федеральной налоговой службе.Иначе говоря, власти сетуют на массовую оптимизацию налогов, забывая при этом, что нельзя бесконечно наращивать налоговый пресс. Бизнес либо начнёт экономить на всем и «оптимизировать», либо закрываться.