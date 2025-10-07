В колонии Бурятии провели церковное таинство с осужденным

В Бурятии, в православном храме «Святых первоверховных апостолов Петра и Павла», расположенном на территории исправительной колонии №2, состоялось первое в истории исправительного учреждения таинство венчания. Его провел настоятель храма иконы Божией Матери «Владимирская» села Сотниково священник Владимир Чащин.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН, ранее пара уже зарегистрировала брак в стенах колонии, а затем обратилась к руководству учреждения с просьбой разрешить церковное таинство. Администрация учреждения пошла им навстречу, признавая важность таких событий для поддержания социально-полезных связей осужденных.

