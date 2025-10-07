В Бурятии «Санпросвет» охватил более тысячи человек

В Бурятии специалисты регионального Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» с 22 сентября по 3 октября занимались реализацией II этапа масштабного просветительского проекта лекторий «Санпросвет». Мероприятия проводились в трудовых коллективах.

Всего лекции прослушали 1055 человек. Среди них – сотрудники аэропорта «Байкал», МБУ «Комбинат по благоустройству», 2-го Кабанского отряда государственной противопожарной службы Республики Бурятия, Центра занятости населения, детских общеобразовательных, дошкольных учреждений и др.

Им рассказывали об отличиях ОРВИ и гриппа, симптомах заболеваний, мерах профилактики. Слушатели задали вопросы о вакцинации против гриппа – как подготовиться к прививке, о сроках проведения иммунизации и эффективности вакцины. Также им дали рекомендации при заболевании и советы по гигиене на рабочем месте, которые помогут избежать респираторных инфекций.

«В целях повышения уровня информированности об основных профилактических мерах ВИЧ-инфекции слушателям лекций рассказали об основных путях передачи вируса, важности регулярного тестирования. Обсуждены ключевые аспекты диагностики и терапии этого заболевания», - добавили в Роспотребнадзоре по РБ.

Ранее в Бурятии провели образовательно-просветительские лекции для детей и подростков. В них приняли участие более 740 ребят.