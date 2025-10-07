В центре Улан‑Удэ в рекордные сроки заменили старые инженерные сети

В центре Улан-Удэ продолжается обновление коммунальных сетей – это часть мастер‑плана развития города. Всего с апреля 2024 года в столице Бурятии заменено около 3 километров старых труб отопления, уложено 9,5 км водопровода и канализации. Сейчас прокладываются новые сети для подключения строящихся жилых домов, театра «Байкал», Национального музея и других объектов.Об этом сообщили на очередном выездном совещании по реконструкции инженерных сетей в историческом центре Улан-Удэ, которое проходит два раза в неделю под руководством первого заместителя мэра Олега Екимовского.– Все работы по реконструкции, где у нас были старые трубопроводы, мы завершили. Абонентов подключили, начали отопительный сезон. У всех есть горячее водоснабжение, тепло. Сейчас идёт новое строительство. Мы его закончим до конца года. Работы идут по графику, – рассказал первый заместитель мэра Улан-Удэ.На новой теплотрассе осталось проложить ещё около 200 метров труб. Подрядчику также осталось закончить работы примерно на 600 метрах сетей водоснабжения и водоотведения.– Основные работы по прокладке сетей будут завершены в этом году. Останется подключение новых абонентов к сетям и строительство колодцев. Благоустройство и восстановление участков проведут также в 2026 году, – отметил директор Управления по строительству ООО «Инжстрой‑Инновации» Анатолий Коногин.