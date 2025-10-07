Общество 07.10.2025 в 11:32

В центре Улан‑Удэ в рекордные сроки заменили старые инженерные сети

Благоустройство и восстановление территории проведут в 2026 году
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В центре Улан‑Удэ в рекордные сроки заменили старые инженерные сети
Фото: мэрия Улан-Удэ
В центре Улан-Удэ продолжается обновление коммунальных сетей – это часть мастер‑плана развития города. Всего с апреля 2024 года в столице Бурятии заменено около 3 километров старых труб отопления, уложено 9,5 км водопровода и канализации. Сейчас прокладываются новые сети для подключения строящихся жилых домов, театра «Байкал», Национального музея и других объектов. 

Об этом сообщили на очередном выездном совещании по реконструкции инженерных сетей в историческом центре Улан-Удэ, которое проходит два раза в неделю под руководством первого заместителя мэра Олега Екимовского.

– Все работы по реконструкции, где у нас были старые трубопроводы, мы завершили. Абонентов подключили, начали отопительный сезон. У всех есть горячее водоснабжение, тепло. Сейчас идёт новое строительство. Мы его закончим до конца года. Работы идут по графику, – рассказал первый заместитель мэра Улан-Удэ.

На новой теплотрассе осталось проложить ещё около 200 метров труб. Подрядчику также осталось закончить работы примерно на 600 метрах сетей водоснабжения и водоотведения.  

– Основные работы по прокладке сетей будут завершены в этом году. Останется подключение новых абонентов к сетям и строительство колодцев. Благоустройство и восстановление участков проведут также в 2026 году, – отметил директор Управления по строительству ООО «Инжстрой‑Инновации» Анатолий Коногин.
Теги
жкх

Все новости

В Улан-Удэ юный наркоман схоронился в овраге на набережной
07.10.2025 в 12:15
Попавший в аварию улан-удэнец обвинил участника ДТП в краже
07.10.2025 в 12:12
В Бурятии назначили новых судей
07.10.2025 в 12:08
Военному из Бурятии «зажали» выплаты за тяжелое ранение
07.10.2025 в 11:36
В центре Улан‑Удэ в рекордные сроки заменили старые инженерные сети
07.10.2025 в 11:32
Глава Бурятии обратил внимание сенаторов на зарплаты и доходы жителей республики
07.10.2025 в 11:13
В Бурятии «Санпросвет» охватил более тысячи человек
07.10.2025 в 11:04
В колонии Бурятии провели церковное таинство с осужденным
07.10.2025 в 11:02
Читинские чиновники объявили войну боксёрским грушам
07.10.2025 в 10:48
В Бурятии все большее число работников становятся самозанятыми
07.10.2025 в 10:42
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Улан-Удэ юный наркоман схоронился в овраге на набережной
Его заметили росгвардейцы
07.10.2025 в 12:15
Попавший в аварию улан-удэнец обвинил участника ДТП в краже
После столкновения двух авто он остался без личных вещей
07.10.2025 в 12:12
Военному из Бурятии «зажали» выплаты за тяжелое ранение
Он получил их не в полном объеме из-за того, что в госпитале не загрузили справку
07.10.2025 в 11:36
В Бурятии «Санпросвет» охватил более тысячи человек
Лекции проводили специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии
07.10.2025 в 11:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru