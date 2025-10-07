Общество 07.10.2025 в 11:36

Военному из Бурятии «зажали» выплаты за тяжелое ранение

Он получил их не в полном объеме из-за того, что в госпитале не загрузили справку
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Его бабушка обратилась к уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой. Она рассказала, что после оказания первичной помощи в госпитале Ростова-на-Дону внуку на основании справки о ранении выплатили 100 тысяч рублей. Но после дальнейшего лечения в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова определили, что ранение тяжелое (первый раздел перечня увечий).

За это предусмотрена выплата в размере 3 млн рублей, однако бойцу денег так и не дали. Юлия Жамбалова по данному факту обратилась в Военную прокуратуру Санкт-Петербургского гарнизона, где организовали проверку.

«По результатам проверки установлено, что ввиду нераспорядительности должностных лиц медицинского учреждения справка о тяжести увечья от 2 января 2025 года в программное изделие ресурсного обеспечения «Алушта» не загружена, в этой связи внук выплатами за полученное ранение в полном объеме не обеспечен. Выявленное нарушение учтено для включения в обобщенное представление об устранении нарушений закону начальнику учреждения», - рассказали в приемной уполномоченного.

На данный момент выявленные нарушения устранили, военнослужащему перечислили положенную выплату.

