Попавший в аварию улан-удэнец обвинил участника ДТП в краже

3 октября в полицию обратился 18-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что в ночь на 1 октября в районе посёлка Тулунжа неизвестный украл из его автомобиля набор инструментов, пленку для тонирования автомобильных стекол и электронный гаджет. Сумма ущерба он оценил в шесть тысяч рублей.

- В ночь происшествия потерпевший вместе со своим знакомым передвигался на авто по району левого берега. Во время поездки между ними и водителями другого автомобиля возник конфликт. При движении по улице 40 лет Победы водитель преследовавшего автомобиля совершил резкий манёвр, повлёкший ДТП. В результате столкновения оба автомобиля получили механические повреждения, - рассказали в полиции республики.

После остановки между участниками произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие потребовали с потерпевших денежную компенсацию за причинённый ущерб. Во время потасовки один из участников конфликта воспользовался моментом и украл из багажника автомобиля принадлежащее заявителю имущество.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось найти. Им оказался 18-летний ранее не судимый житель г. Улан-Удэ. Часть похищенного имущества у него изъята. Возбуждено уголовное дело, - добавили в полиции.

Фото: freepik