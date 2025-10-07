Общество 07.10.2025 в 12:12

Попавший в аварию улан-удэнец обвинил участника ДТП в краже

После столкновения двух авто он остался без личных вещей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Попавший в аварию улан-удэнец обвинил участника ДТП в краже

3 октября в полицию обратился 18-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что в ночь на 1 октября в районе посёлка Тулунжа неизвестный украл из его автомобиля набор инструментов, пленку для тонирования автомобильных стекол и электронный гаджет. Сумма ущерба он оценил в шесть тысяч рублей.

- В ночь происшествия потерпевший вместе со своим знакомым передвигался на авто по району левого берега. Во время поездки между ними и водителями другого автомобиля возник конфликт. При движении по улице 40 лет Победы водитель преследовавшего автомобиля совершил резкий манёвр, повлёкший ДТП. В результате столкновения оба автомобиля получили механические повреждения, - рассказали в полиции республики.

После остановки между участниками произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие потребовали с потерпевших денежную компенсацию за причинённый ущерб. Во время потасовки один из участников конфликта воспользовался моментом и украл из багажника автомобиля принадлежащее заявителю имущество.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось найти. Им оказался 18-летний ранее не судимый житель г. Улан-Удэ. Часть похищенного имущества у него изъята. Возбуждено уголовное дело, - добавили в полиции.

Фото: freepik

Теги
кража

Все новости

В Улан-Удэ автомобиль развернулся через двойную сплошную и сбил пенсионерку
07.10.2025 в 13:04
Пять лет колонии получил пьяный гонщик из Улан-Удэ
07.10.2025 в 12:20
В Улан-Удэ юный наркоман схоронился в овраге на набережной
07.10.2025 в 12:15
Попавший в аварию улан-удэнец обвинил участника ДТП в краже
07.10.2025 в 12:12
В Бурятии назначили новых судей
07.10.2025 в 12:08
Военному из Бурятии «зажали» выплаты за тяжелое ранение
07.10.2025 в 11:36
В центре Улан‑Удэ в рекордные сроки заменили старые инженерные сети
07.10.2025 в 11:32
Глава Бурятии обратил внимание сенаторов на зарплаты и доходы жителей республики
07.10.2025 в 11:13
В Бурятии «Санпросвет» охватил более тысячи человек
07.10.2025 в 11:04
В колонии Бурятии провели церковное таинство с осужденным
07.10.2025 в 11:02
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Улан-Удэ юный наркоман схоронился в овраге на набережной
Его заметили росгвардейцы
07.10.2025 в 12:15
Военному из Бурятии «зажали» выплаты за тяжелое ранение
Он получил их не в полном объеме из-за того, что в госпитале не загрузили справку
07.10.2025 в 11:36
В центре Улан‑Удэ в рекордные сроки заменили старые инженерные сети
Благоустройство и восстановление территории проведут в 2026 году
07.10.2025 в 11:32
В Бурятии «Санпросвет» охватил более тысячи человек
Лекции проводили специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии
07.10.2025 в 11:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru