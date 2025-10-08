Общество 08.10.2025 в 09:00

Из бабла и палок

Нельзя доверять строительство спортивных площадок людям, которые денежки любят больше, чем спорт
Текст: Номер один
Из бабла и палок

Потому что такие люди вместо спортивной площадки построят себе дачу. Ну или, в лучшем случае, украдут часть бюджета. 

Недавно Следком сообщил радостную новость: завершилось расследование уголовных дел теперь уже бывшего главы сельского поселения «Баргузинское» и экс-директора административно-хозяйственно-транспортного отдела администрации. Оба товарища прославились тем, что строили спортивные по крайне сомнительной схеме.

В общем, глава поселения заключила с родственником контракт о строительстве в селе двух спортивных площадок. Работы, прописанные в контракте, горе-строитель выполнил неполностью. А то, что сделал получилось не очень качественно из-за дешевых материалов.

Несмотря на это, и глава, и попавший под замес директор административно-хозяйственно-транспортного отдела администрации, приняли работу.

Предлагаем сажать таких деятелей в тюремные камеры, которые построены по той же схеме: из дешевых материалов и недоделанными. Глядишь, посидят в продуваемых помещениях, где с потолка капает вода, из кривых полов торчат гвозди, а санузел сломался в первый же день, и, может, до них дойдет, что так делать нельзя.

Хотя, с другой стороны, из таких камер очень легко сбежать – китайские замки за 100 рублей наверняка открываются обычным пинком.

 

