Общество 08.10.2025 в 09:32
В Бурятии сменился руководитель еще одной ЦРБ
В Закаменской больнице появился уже третий за год главврач
Текст: Андрей Константинов
Исполняющей обязанности главного врача Закаменской ЦРБ назначена Дарима Бандеева. Приказ о ее назначении Минздрав Бурятии издал 4 октября, сообщается на странице учреждения в соцсети.
Дарима Бандеева работала в Закаменской ЦРБ с 2008 года. До своего нового назначения она занимала пост заместителя главного врача по клинико-экспертной работе. Также является депутатом Совета депутатов города Закаменск.
За последнее время в Закаменской ЦРБ уже не раз менялись руководители. Прежний главврач медучреждения Константин Эрдынеев покинул свою должность в ноябре 2024 года – его назначили главврачом республиканского наркологического диспансера. После него районной больницей в статусе «и.о.» почти год руководил хирург Альберт Жугдуров.
Напомним, недавно очередной главврач сменился и в Бичурской ЦРБ. С 1 октября эту должность заняла Эржена Доржиева, которая ранее работала в Республиканском перинатальном центре.
