В семье участника СВО из Бурятии появился долгожданный сын

Он стал братом для пяти девочек
Текст: Карина Перова
Фото: Республиканский перинатальный центр

Для Сэсэгмы и Саяна Галсановых это шестые роды – также пара воспитывает пять дочерей, рассказали в Республиканском перинатальном центре Эхын Баяр.

Накануне состоялась выписка. Маму с малышом встретил Геннадий Цыренжапович, дедушка, для которого это событие стало настоящим праздником.

Папа же в настоящее время проходит лечение в госпитале.

Ранее «Номер один» сообщал о семье Федотовых, где родилась долгожданная дочка. Она стала сестрой для пятерых мальчиков.

роды многодетная семья

