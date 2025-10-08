Общество 08.10.2025 в 09:43
В семье участника СВО из Бурятии появился долгожданный сын
Он стал братом для пяти девочек
Текст: Карина Перова
Для Сэсэгмы и Саяна Галсановых это шестые роды – также пара воспитывает пять дочерей, рассказали в Республиканском перинатальном центре Эхын Баяр.
Накануне состоялась выписка. Маму с малышом встретил Геннадий Цыренжапович, дедушка, для которого это событие стало настоящим праздником.
Папа же в настоящее время проходит лечение в госпитале.
Тегироды многодетная семья