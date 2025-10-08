Улан-удэнец пошел на кражу, чтобы рассчитаться с долгами

Долги толкнули жителя Улан-Удэ на кражу планшета. И если первая кража сошла ему с рук, то на второй его поймали сами сотрудники магазина, узнав в нем вчерашнего вора.

- Сотрудникам группы задержания Росгвардии поступило сообщение о краже из магазина техники в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. Когда росгвардейцы прибыли на место, работники пытались удержать подозреваемого. Как стало известно, день назад злоумышленник украл в магазине планшет: отсоединил от фиксатора, спрятал за пазуху и выбежал из магазина. Когда сотрудники обнаружили пропажу гаджета, начали просматривать камеры наблюдения и установили подозреваемого, - рассказали в Росгвардии республики.

На следующий день, когда воришка вздумал повторить свой трюк, работники магазина скрутили его и позвонили правоохранителям.

- Ранее судимый мужчина сознался, что совершил кражу, чтобы отдать долг. Ущерб составил около 13 тысяч рублей. Росгвардейцы передали задержанного полицейским. Возбуждено уголовное дело, - добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии