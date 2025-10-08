Общество 08.10.2025 в 10:15

В Бурятии мошенники оформили кредит на бойца СВО

Его мать обратилась в прокуратуру
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии мошенники оформили кредит на бойца СВО

Мать жителя Бурятии находящегося на СВО обратилась в прокуратуру с заявлением. Пока сын находился в зоне боевых действий, неизвестные оформили на него кредит.

- Установлено, что мошенники, используя персональные данные мужчины, оформили от его имени в микрокредитной организации кредит, подписав договор простой электронной подписью через мобильный телефон. Заемные средства поступили на банковский счет мошенников, - рассказали в прокуратуре республики.

В целях недопущения взыскания с участника СВО денежных средств по незаконно оформленному договору прокурором района в суд предъявлено исковое заявление о признании кредитного договора недействительным. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Фото: loon.site

