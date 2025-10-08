Общество 08.10.2025 в 10:44
Павильон Бурятии вновь стал лучшим на «Улице Дальнего Востока»
За годы проведения Восточного экономического форума республика побеждает уже трижды
Текст: Андрей Константинов
Павильон Бурятии признали лучшим на Восточном экономическом форуме, состоявшимся в сентябре во Владивостоке. Об этом 7 октября сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«Хочу поблагодарить главу региона Алексея Самбуевича Цыденова. Проделана большая работа. Он сказал, что исчерпал возможности постоянно побеждать остальные регионы, поэтому просит повысить ему планку. Посоветуемся и, может, так и сделаем. Выставка «Улица Дальнего Востока» стала самостоятельным и важным элементом форума. Мы научились интересно рассказывать о том, чем гордятся территории. Это строительство предприятий, культурные особенности, туристическая привлекательность. Благодарю всех глав регионов за эту работу», – сказал Юрий Трутнев.
Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что павильон республики за годы проведения Восточного экономического форума побеждал уже трижды.
«Главная задача павильона не просто быть красивым. Все-таки павильон - это презентация потенциала республики, тех проектов, которые у нас реализуется, привлечение инвесторов, привлечение просто людей заинтересованных, в том числе продвижение нашего туристического потенциала, продвижение нашей республики. И Восточный экономический форум такая хорошая возможность, эти все наши возможности показать, привлечь инвесторов, привлечь заинтересованных. Как следствие после форума, после работы начинаются уже практическая работа с теми, кто проявил интерес, - рассказал Алексей Цыденов.
Выставка «Улица Дальнего Востока» была открыта в рамках десятого юбилейного Восточного экономического форума с 3 по 9 сентября этого года. На ней были представлены экспозиции, посвященные главным достижениям, инвестиционному потенциалу и культурным особенностям 11 регионов Дальнего Востока. В частности, гости выставки узнали о развитии приграничных агломераций, туристических направлений, мастер-планов дальневосточных городов, работе промышленных предприятий и многом другом.
