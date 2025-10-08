Павильон Бурятии вновь стал лучшим на «Улице Дальнего Востока»

Павильон Бурятии признали лучшим на Восточном экономическом форуме, состоявшимся в сентябре во Владивостоке. Об этом 7 октября сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.«Хочу поблагодарить главу региона Алексея Самбуевича Цыденова. Проделана большая работа. Он сказал, что исчерпал возможности постоянно побеждать остальные регионы, поэтому просит повысить ему планку. Посоветуемся и, может, так и сделаем. Выставка «Улица Дальнего Востока» стала самостоятельным и важным элементом форума. Мы научились интересно рассказывать о том, чем гордятся территории. Это строительство предприятий, культурные особенности, туристическая привлекательность. Благодарю всех глав регионов за эту работу», – сказал Юрий Трутнев.Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что павильон республики за годы проведения Восточного экономического форума побеждал уже трижды.«Главная задача павильона не просто быть красивым. Все-таки павильон - это презентация потенциала республики, тех проектов, которые у нас реализуется, привлечение инвесторов, привлечение просто людей заинтересованных, в том числе продвижение нашего туристического потенциала, продвижение нашей республики. И Восточный экономический форум такая хорошая возможность, эти все наши возможности показать, привлечь инвесторов, привлечь заинтересованных. Как следствие после форума, после работы начинаются уже практическая работа с теми, кто проявил интерес, - рассказал Алексей Цыденов.Выставка «Улица Дальнего Востока» была открыта в рамках десятого юбилейного Восточного экономического форума с 3 по 9 сентября этого года. На ней были представлены экспозиции, посвященные главным достижениям, инвестиционному потенциалу и культурным особенностям 11 регионов Дальнего Востока. В частности, гости выставки узнали о развитии приграничных агломераций, туристических направлений, мастер-планов дальневосточных городов, работе промышленных предприятий и многом другом.