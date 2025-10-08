Общество 08.10.2025 в 11:28

В Бурятии 37-летнего мужчину ищут с помощью собак

Он пропал две недели назад
Текст: Карина Перова
В Бурятии 37-летнего мужчину ищут с помощью собак
Фото: ТГ-канал ПКОД «АМГАЛАН»

В Бурятии продолжают искать 37-летнего Василия Ларионова, который пропал 25 сентября около села Турунтаево Прибайкальского района.

После получения заявки 5 октября на поиск выехали пять кинологических расчетов отряда «АМГАЛАН», спасатели БРПСС, лесники РАЛХ, родные и близкие пропавшего. Всего – 30 человек.

«Часть пути до места штаба прошли в тяжелых дорожных условиях. Поэтому был задействован транспорт повышенной проходимости и автомобиль «КАМАЗ» БРПСС.   Было отработано 12 задач по поиску на площади 239,75 квадратных километров, длина треков пеших групп составила 86,6, а длина треков собак – более 120 км», - рассказали в отряде.

Однако пока поиски результатов не принесли.

