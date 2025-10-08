200 раз оштрафовали улан-удэнцев за неправильную парковку

За прошедшую неделю система «Дозор-МП» зафиксировала в Улан-Удэ 200 нарушений парковки, сообщили в мэрии города.

– Каждая неправильно припаркованная машина мешает движению, создаёт пробки и делает улицы менее безопасными. Паркуйтесь правильно – это вклад в чистый воздух и спокойные дороги нашего города. Ответственность начинается с каждого из нас, – отметила председатель Комитета муниципального контроля Анна Анучина.

Автомобилистов попросили быть внимательными и напомнили о карательных мерах за парковку в неположенном месте. Обычным гражданам за нарушение грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 5 до 10 тысяч, а организациям – от 30 до 50.

Фото: freepik