Грозит ли Бурятии дефицит бензина?

Сейчас российскому топливному рынку не хватает примерно 20% от месячного объема потребления бензина — 400 тыс. тонн из 2 млн, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с балансом спроса и поставок. Ситуация, по его словам, «критическая»: после налетов дронов на НПЗ, в результате которых не менее шести заводов полностью или частично останавливали производство, выпуск бензина в сентябре упал на миллион тонн.





Все больше российских регионов сталкиваются с ограничениями на продажу топлива: если в августе проблема касалась в основном Дальнего Востока (Забайкалья и Приморья) и Крыма, где на АЗС выстраивались огромные очереди, то в сентябре лимитировать продажу бензина начали в центральной части России и Поволжье, сообщают «Известия». По данным Независимого топливного союза, дефицит наблюдается минимум в десяти субъектах РФ, в частности, в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и Ростовской областях. Ряд независимых АЗС ввел лимиты в 10–20 литров на продажу в одни руки, а Лукойл на некоторых АЗС перестал наливать горючее в канистры.Что касается Бурятии, сложности наблюдаются в населенных пунктах на севере республики. Там дают только 20 литров в сутки на одну машину. В сложностях топливной ситуации разбирался «Номер один».Еще несколько лет назад казалось, что лимитирования продажи бензина в Бурятии не будет, потому что ранее такого не наблюдалось. Бензина было хоть залейся. Ведь НПЗ рядом, под Ангарском. Ангарская нефтехимическая компания, работающая с 1945 года (когда на базе трофейного немецкого оборудования был с нуля построен комбинат), до сих пор поставляет в Бурятию и Монголию сотни тысяч тонн бензина и дизтоплива ежегодно. Причем бесперебойно, в отличие от других регионов, где НПЗ регулярно ломаются. Мощность предприятия — 10,2 млн тонн нефти в год. Но беда для автомобилистов Бурятии пришла откуда не ждали.С августа этого года на западе страны большинство НПЗ стали подвергаться регулярным атакам со стороны беспилотников ВСУ. Некоторые НПЗ атаковали уже много раз. Причем денефтефикация западных областей страны идет в том числе по причине нехватки комплектующих для ремонтов. В нулевые годы НПЗ активно обновлялись за счет западного оборудования. Сейчас же восстановление НПЗ сталкивается с трудностью доставки запчастей - находятся под санкциями. Приходится покупать китайские, но они качеством похуже.Сейчас НПЗ начали укутывать металлическими сетками, надеясь, что это поможет.Неслучайно правительство РФ уже в августе пошло на то, чтобы запретить нефтяникам экспортировать бензин, поскольку на внутреннем рынке образовался дефицит.В Бурятии бензин пока есть, но что будет в случае, если вывод мощностей НПЗ в западных и южных областях страны увеличится? Никто не сомневается, что обеспечение топливом армии и населения западной части страны, прежде всего Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников, всегда будет в приоритете. И весь бензин из Ангарска по команде повезут на запад. Тогда в Бурятии могут вернуться к нормированию, например, заправлять не более 30 литров, что называется, в одни руки. В 90-е годы это уже было, проходили… Между тем временные перебои с бензином вызвали рост цен.В Бурятии с осени заметно вырос спрос и предложение металлических канистр. Об этом сообщили продавцы улан-удэнского магазина для автомобилистов. Самые ходовые модели 20-литровых металлических канистр по цене 1600 - 1800 рублей расходятся как горячие пирожки, рассказывают торговцы.В Бурятии на прошлой неделе снова поднялась стоимость всех наблюдаемых видов топлива. Заметнее всего в республике подорожал бензин марки АИ-92 – до 62 рублей 25 копеек. До 64 рублей 35 копеек - литр 95-го.Цена бензина марки АИ-98 выросла до 73 рублей 80 копеек. Об этом сообщает портал Fuelprices.ru. Дизель увеличился в цене и стоит теперь 76 рублей за литр.- Раньше в стране соблюдалось соглашение, согласно которому крупные нефтяные компании и НПЗ взяли обязательство не увеличивать оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо выше, чем ежегодный уровень инфляции, а им взамен обещали сократить налоговую нагрузку. Это соблюдалось несколько лет, - рассказывает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Сейчас соглашение не работает, и цены растут гораздо быстрее официальной инфляции, поскольку нефтяные компании несут колоссальные убытки из-за обстрелов НПЗ.Между тем на прошлой неделе в России сложилась критическая ситуация с бензином, страна готовится закупать бензин за границей из-за дефицита.Как сообщает «Коммерсант», российские власти готовятся начать закупки бензина за рубежом из-за топливного кризиса, который охватил страну после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Для этого пришлось срочно открывать рынок для иностранного бензина.Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил ввозные пошлины на бензин, дизтопливо, судовое топливо и авиакеросин. Беспошлинный ввоз на территорию ЕАЭС будет действовать до 30 июня 2026 года. Это решение вступит в силу через десять дней и связано со «снижением объемов производства», сообщил министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев.Изначально с нехваткой бензина сталкивались независимые АЗС, некоторые полностью остановили работу. Но теперь ситуация осложнилась даже для заправочных сетей крупных нефтяных компаний, рассказал «Известиям» президент Независимого топливного союза Павел Баженов. В частности, такие проблемы возникли в Кировской, Нижегородской, Костромской областях.Скорее всего, правительство пойдет на смягчение экологических стандартов для НПЗ и ухудшение качества, чтобы те могли выпускать больше бензина, полагают источники «Ъ».Правительство явно не хочет повторения ситуации начала 90-х, когда нечем было заправлять машины «скорой помощи» и милицейские уазики, поэтому, чтобы не допустить этого, открывает рынок бензина для иностранцев.- К нам в Бурятию может пойти китайский бензин. Сейчас на автомобильном рынке Китая автомашины с ДВС активно замещаются электромобилями, и в стране уже ощущается переизбыток бензина, соответственно, он пойдет к нам, если ставится такая задача, - продолжает Анатолий Думнов. — В настоящий момент в стране еще эффективно работают рыночные механизмы, поэтому дефицит бензина может быть купирован иностранным топливом.В Бурятии особые надежды возлагают на монгольский бензин. Он должен быть более качественным и дешевым по сравнению с российским (поскольку бензин в РФ облагается огромным акцизом). Как мы уже сообщали, в Монголии в настоящий момент активно строится новый крупный нефтеперерабатывающий завод мощностью 1,5 млн тонн нефти. Проект финансируется правительством Индии, срок ввода - 2026 год.Так что без бензина автомобилисты Бурятии вряд ли останутся (если только не рассматривать самый невероятный сценарий). Монголы и китайцы нам помогут.Но пока в тумане остается вопрос о цене топлива. Скорее всего, бензин будет расти более высокими темпами по схеме БПЛА-ремонты-дефицит-удорожание. Есть опасения, что и импортный бензин могут обложить такими налогами, когда его цена вырастет до 200 рублей за литр, что снизит потребление бензина. И так, учитывая миллионные налоги на импортные автомобили (за Toyota RAV4 помимо пошлины надо при ввозе заплатить 2,3 млн рублей так называемого «утильсбора»), машина становится не средством передвижения, а роскошью. А здесь еще и ездить народу придется не каждый день. Экономить. В общем, пора начать думать об электромобилях и электровелосипедах. На них передвигаться уже сейчас в три раза дешевле, чем на бензине…