Общество 10.10.2025 в 06:00

Жителей Улан-Удэ шокируют цены на яйца

В России их стоимость падает, а в Бурятии, наоборот, растет
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Жителей Улан-Удэ шокируют цены на яйца
Фото: «Номер один»
В центральной части нашей страны десяток сегодня можно купить за 20 рублей. А в республике в некоторых сетях, наоборот, он стоит почти 200 рублей. Столь издевательская разница должна стать поводом для проверки УФАС.

Напомним, к сентябрю 2025 года стоимость куриных яиц в России опустилась до минимального за два года значения. В настоящее время десяток яиц стоит в среднем 84 рубля, что на 0,4% ниже показателей 2023 года. Такие данные приводит ассоциация «Руспродсоюз».

Снижение цен объясняется увеличением объемов производства, сезонным фактором и удешевлением кормов на фоне хорошего урожая зерновых. Стабилизировать стоимость также помогло заключение долгосрочных контрактов между торговыми сетями и поставщиками, что обеспечило рентабельность производства.

Минсельхоз, в свою очередь, отмечает важность расширения практики долгосрочных контрактов и напоминает о действующих мерах поддержки птицеводов, включая льготные кредиты.

Однако в Улан-Удэ почему-то позитивные тенденции птицеводства обходят стороной. Цены у нас не падают, а, напротив, растут.

- Зашел в супермаркет в центре города и вначале не поверил своим глазам: цена за десяток куриных яиц - 195 рублей, почти две сотни, вначале подумал, что это за 30 штук, нет, всего за десять, - удивляется горожанин. - Причем в соседнем магазине десяток продается за 80 рублей, и столь огромную разницу трудно объяснить.

Между тем яйца относятся к категории социально значимых продуктов питания, и такой резкий рост цен может стать предметом для проверки УФАС.

Цены в 200 рублей за десяток резко контрастируют с ценовой политикой российских розничных сетей в Санкт-Петербурге и Москве, где стоимость десятка яиц упала до 19,99 рубля.

- Речь идет о так называемой третьей категории. Которые несут молодые куры-несушки. По потребительским свойствам они лучше, чем более крупные яйца «нулевой» или первой категории. Их несут более «возрастные» куры, соответственно, учитывая те химические добавки, которые добавляют в их рацион, они и в мясе, и в яйцах накапливают вещества, которые, мягко скажем, не всегда полезны, поэтому я лично беру всегда яйца второй категории, более мелкие и диетические, - говорит диетолог Ольга Николаева.

Как отмечают эксперты, в Москве яйца третьей категории имеют просто безумный спрос у российских пенсионеров, которые активно используют их в своем рационе. Еще никогда белок в стране не стоил так дешево.

В Бурятии же яиц третьей категории практически нет, изредка встречается еще вторая, что объясняется тем, что куриное поголовье на птицефабриках Улан-Удэ и Иркутска обновляется не так часто, как на западе России. Кроме того, в центральной части России за последний год при поддержке государства заработали новые птицефабрики, где имеются в наличии миллионы молодых кур-несушек. Также в европейской части страны сильнейшая конкуренция между сетями. А в Улан-Удэ можно задрать цены до 200 рублей за десяток, и люди вынуждены брать то, что дают.
Теги
яйца цены

Все новости

В Улан-Удэ больше недели не будет работать Дворец бракосочетания
09.10.2025 в 17:34
Опасного убийцу из Бурятии сумел обезвредить обычный участковый
09.10.2025 в 17:28
В банке Улан-Удэ женщину отговорили расставаться с деньгами
09.10.2025 в 17:01
На трассе в Бурятии после столкновения с фурой погиб пассажир легковушки
09.10.2025 в 16:53
Житель Бурятии будет три года отрабатывать ДТП с пострадавшими
09.10.2025 в 16:37
Житель Бурятии пожаловался на плохую дорогу Владимиру Путину
09.10.2025 в 16:31
В Улан-Удэ закроют лифты на Центральном рынке
09.10.2025 в 16:24
Альфа-Конфа в Улан-Удэ: где рождаются ценности и укрепляются связи
09.10.2025 в 16:09
В Минприроды Бурятии собрали и сдали свыше 500 килограммов макулатуры
09.10.2025 в 15:56
Жители Улан-Удэ не жалуют животных с черной шерстью
09.10.2025 в 15:50
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Улан-Удэ больше недели не будет работать Дворец бракосочетания
Там затеяли ремонт
09.10.2025 в 17:34
В банке Улан-Удэ женщину отговорили расставаться с деньгами
Бдительные сотрудницы помогли ей сохранить сбережения от мошенников
09.10.2025 в 17:01
Житель Бурятии пожаловался на плохую дорогу Владимиру Путину

Мужчина из Северобайкальска недоволен дорогой до Куморы и Нового Уояна

09.10.2025 в 16:31
В Улан-Удэ закроют лифты на Центральном рынке
Их законсервируют до весны
09.10.2025 в 16:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru