Жителей Улан-Удэ шокируют цены на яйца

В центральной части нашей страны десяток сегодня можно купить за 20 рублей. А в республике в некоторых сетях, наоборот, он стоит почти 200 рублей. Столь издевательская разница должна стать поводом для проверки УФАС.Напомним, к сентябрю 2025 года стоимость куриных яиц в России опустилась до минимального за два года значения. В настоящее время десяток яиц стоит в среднем 84 рубля, что на 0,4% ниже показателей 2023 года. Такие данные приводит ассоциация «Руспродсоюз».Снижение цен объясняется увеличением объемов производства, сезонным фактором и удешевлением кормов на фоне хорошего урожая зерновых. Стабилизировать стоимость также помогло заключение долгосрочных контрактов между торговыми сетями и поставщиками, что обеспечило рентабельность производства.Минсельхоз, в свою очередь, отмечает важность расширения практики долгосрочных контрактов и напоминает о действующих мерах поддержки птицеводов, включая льготные кредиты.Однако в Улан-Удэ почему-то позитивные тенденции птицеводства обходят стороной. Цены у нас не падают, а, напротив, растут.- Зашел в супермаркет в центре города и вначале не поверил своим глазам: цена за десяток куриных яиц - 195 рублей, почти две сотни, вначале подумал, что это за 30 штук, нет, всего за десять, - удивляется горожанин. - Причем в соседнем магазине десяток продается за 80 рублей, и столь огромную разницу трудно объяснить.Между тем яйца относятся к категории социально значимых продуктов питания, и такой резкий рост цен может стать предметом для проверки УФАС.Цены в 200 рублей за десяток резко контрастируют с ценовой политикой российских розничных сетей в Санкт-Петербурге и Москве, где стоимость десятка яиц упала до 19,99 рубля.- Речь идет о так называемой третьей категории. Которые несут молодые куры-несушки. По потребительским свойствам они лучше, чем более крупные яйца «нулевой» или первой категории. Их несут более «возрастные» куры, соответственно, учитывая те химические добавки, которые добавляют в их рацион, они и в мясе, и в яйцах накапливают вещества, которые, мягко скажем, не всегда полезны, поэтому я лично беру всегда яйца второй категории, более мелкие и диетические, - говорит диетолог Ольга Николаева.Как отмечают эксперты, в Москве яйца третьей категории имеют просто безумный спрос у российских пенсионеров, которые активно используют их в своем рационе. Еще никогда белок в стране не стоил так дешево.В Бурятии же яиц третьей категории практически нет, изредка встречается еще вторая, что объясняется тем, что куриное поголовье на птицефабриках Улан-Удэ и Иркутска обновляется не так часто, как на западе России. Кроме того, в центральной части России за последний год при поддержке государства заработали новые птицефабрики, где имеются в наличии миллионы молодых кур-несушек. Также в европейской части страны сильнейшая конкуренция между сетями. А в Улан-Удэ можно задрать цены до 200 рублей за десяток, и люди вынуждены брать то, что дают.