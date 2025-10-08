Общество 08.10.2025 в 12:38

В Бурятии полицейским можно будет стать по ускоренному варианту

В Госдуме предлагают упростить прием на службу в полицию из-за дефицита кадров
Текст: Иван Иванов
В Бурятии полицейским можно будет стать по ускоренному варианту
Фото: архив «Номер один»

В Госдуме в I чтении приняли законопроект об отмене обязательных испытаний для поступающих на службу в органы внутренних дел. Инициатива принадлежит группе сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. Об этом сообщает портал «Реальное время».

Согласно действующему закону, для новых сотрудников полиции устанавливается испытательный срок продолжительностью от двух до шести месяцев. За это время проверяется уровень подготовки кандидата.

В пояснительной записке к документу отмечается, что существующая процедура негативно влияет на процесс комплектования полиции. Законодатели считают, что отмена испытательного срока позволит оптимизировать процесс набора сотрудников в полицию.

— В связи со складывающейся оперативной обстановкой, необходимостью ускорения комплектования территориальных органов МВД России, в том числе дислоцированных в приграничных с Украиной субъектах Российской Федерации <...> Предлагаемые законопроектом изменения не ухудшают положения сотрудников в сфере прохождения ими службы в органах внутренних дел, — сказано в записке.

В начале 2025 года глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что МВД не хватает больше 170 тыс. сотрудников

Как ранее сообщало «РБК», каждый второй участковый с выслугой более десяти лет уволился за последний год, общее количество вакансий в МВД достигло 172 тысяч человек. Причина – низкие зарплаты, которые заметно отстали от зарплат военных в связи с изменившимися приоритетами государства.

Теги
полиция МВД

