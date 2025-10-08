На забеге «Достигая цели» собрали 1,4 млн рублей для мальчика из Улан-Удэ

На благотворительном забеге «Достигая цели», который проходил 2 августа в Иркутске, собрали свыше 1,4 млн рублей для мальчика из Улан-Удэ. Это мероприятие объединило несколько сотен сотрудников железной дороги, их семьи и всех неравнодушных горожан.

На эти деньги, которые поступили в благотворительный фонд «Почёт», для 10-летнего Богдана Савченкова из столицы Бурятии закупили медицинское оборудование – систему очистки легких и мобильный ингалятор. Также ему вручили медаль участника забега

«Оборудование поможет мальчику, который с рождения живет с тяжелым заболеванием, проходить жизненно необходимые терапевтические процедуры в комфортных домашних условиях – без посещения больницы», - рассказали в пресс-службе ВСЖД.

Напомним, Богдан Савченков – участник вокально-эстрадной студии «Триумф» Городского культурного центра, который ранее завоевал сердца зрителей в шоу «Ты супер!» (6+) на телеканале НТВ.