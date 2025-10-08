В Улан-Удэ фельдшер скорой помощи спасла месячного ребенка

В минздраве Бурятии рассказали о фельдшере скорой медицинской помощи Ирине Кузнецовой, спасшей накануне месячного ребенка. У малыша остановилось дыхание, но врач оперативно провела все необходимые реанимационные мероприятия и вернула кроху к жизни.

- В сентябре на пульт скорой медицинской помощи поступил экстренный вызов. Требовалась помощь месячному малышу, у которого внезапно ухудшилось состояние: появились чихание, кашель, отказ от груди и посинение кожных покровов. Бригада выехала по адресу, но во время поездки в больницу у ребенка внезапно остановилось дыхание. Фельдшер Ирина Кузнецова, проявив высокий профессионализм и оперативность, провела необходимые реанимационные мероприятия, восстановив дыхание малыша. Затем его доставили в инфекционную больницу, где врачи продолжили борьбу за его жизнь, - рассказали в минздраве республики.

В дальнейшем ребенок был переведен в ДРКБ, где завершил лечение и в настоящее время выписан в удовлетворительном состоянии.

Фото: минздрав Бурятии