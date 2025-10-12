Общество 12.10.2025 в 08:00
В Улан-Удэ появится новая поликлиника
Медучреждение хотят построить на пустыре неподалеку от КСК
Текст: Петр Санжиев
У республиканских властей появились планы по использованию солидного земельного участка в Улан-Удэ на проспекте Строителей, близ остановки «КСК». Если смотреть со стороны трамвайной линии, то это пространство справа от Аллеи им. Эржены Будаевой.
Место предполагаемого строительства известно тем, что рядом с ним много лет назад неизвестный строитель начал строить какой-то объект, но бросил, уложив там некоторое количество бетонных блоков в виде буквы «П», давно никому ненужных, за исключением хулиганов.
- Недостроенный объект расположен за территорией земельного участка, - пояснили в Министерстве здравоохранения Бурятии. То есть даже если эти неизвестно кому принадлежащие блоки никто не вывезет, недострой не задержит реализацию планов, когда до этого дойдет дело.
- В настоящее время детская «Городская поликлиника № 3» расположена в приспособленном помещении на первом, втором этажах жилого дома по ул. Калашникова, д. 16. Занимаемая площадь составляет 509,8 кв. м, прием ведется по 11 специальностям. Часть подразделений детской поликлиники размещены в приспособленных помещениях в семи подразделениях поликлиники (п. Энергетик, 140а квартал, п. Сосновый, 44 квартал, в основном здании поликлиники по адресу ул. Тобольская, 155, пр. Строителей, 44, пр. Строителей, 10), - говорят в Минздраве Бурятии.
Ведомство отмечает, что разрозненность подразделений детской поликлиники вызывает постоянное недовольство и неудовлетворенность со стороны родителей детей.
Проект строительства здания для детской поликлиники включили в региональную программу «Развитие здравоохранения Республики Бурятия» на период 2020 - 2025 гг., но без подтверждения финансирования из федерального бюджета.
Теперь в рамках нового проекта модернизации первичного звена здравоохранения на период 2026 - 2030 гг. этот нужный объект здравоохранения вновь планируется. Площадь предполагается в 2500 квадратных метров. Пропускная способность - 250 посещений в смену.
Под новый объект выделяется земельный участок площадью 7000 кв. м.
- В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации, - поясняют в министерстве.
Объемы и сроки финансирования проекта станут известны после того, как Минздрав России утвердит программу модернизации первичного звена здравоохранения до 2030 года.
К детской поликлинике, о которой идет речь, прикреплены маленькие жители большой части Октябрьского района Улан-Удэ: 20 - 40-е кварталы, 140 - 142-е кварталы, мкр. Сосновый, мкр. Энергетик.
В начале этого года число юных пациентов достигло почти 22 тысяч.
- С учетом интенсивной застройки территории обслуживания новыми микрорайонами и жилыми комплексами в юго-восточном направлении Улан-Удэ, ожидаемая численность детского населения составит более 25 000 человек, - предупредили в Минздраве Бурятии.
Так что потребность в новом современном здании для данного медучреждения очевидна.
Российские финансы в настоящее время находятся, как всем известно, в непростом положении. Недавно в интернете даже появилась информация, что федеральные власти заложили в проект бюджета страны на будущий год сокращение финансирования здравоохранения и ряда других направлений. Кто-то возмущается, кто-то называет эти сообщения вбросом и фейком. Настоящую картину мы увидим после окончательного принятия парламентом России доработанного проекта и подписания его российским президентом. Остается надеяться, что деньги на детскую поликлинику в итоге все же выделят.
Место предполагаемого строительства известно тем, что рядом с ним много лет назад неизвестный строитель начал строить какой-то объект, но бросил, уложив там некоторое количество бетонных блоков в виде буквы «П», давно никому ненужных, за исключением хулиганов.
- Недостроенный объект расположен за территорией земельного участка, - пояснили в Министерстве здравоохранения Бурятии. То есть даже если эти неизвестно кому принадлежащие блоки никто не вывезет, недострой не задержит реализацию планов, когда до этого дойдет дело.
Здесь хотят построить новую детскую поликлинику.
Ведомство отмечает, что разрозненность подразделений детской поликлиники вызывает постоянное недовольство и неудовлетворенность со стороны родителей детей.
Проект строительства здания для детской поликлиники включили в региональную программу «Развитие здравоохранения Республики Бурятия» на период 2020 - 2025 гг., но без подтверждения финансирования из федерального бюджета.
Теперь в рамках нового проекта модернизации первичного звена здравоохранения на период 2026 - 2030 гг. этот нужный объект здравоохранения вновь планируется. Площадь предполагается в 2500 квадратных метров. Пропускная способность - 250 посещений в смену.
Под новый объект выделяется земельный участок площадью 7000 кв. м.
- В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации, - поясняют в министерстве.
Объемы и сроки финансирования проекта станут известны после того, как Минздрав России утвердит программу модернизации первичного звена здравоохранения до 2030 года.
К детской поликлинике, о которой идет речь, прикреплены маленькие жители большой части Октябрьского района Улан-Удэ: 20 - 40-е кварталы, 140 - 142-е кварталы, мкр. Сосновый, мкр. Энергетик.
В начале этого года число юных пациентов достигло почти 22 тысяч.
- С учетом интенсивной застройки территории обслуживания новыми микрорайонами и жилыми комплексами в юго-восточном направлении Улан-Удэ, ожидаемая численность детского населения составит более 25 000 человек, - предупредили в Минздраве Бурятии.
Так что потребность в новом современном здании для данного медучреждения очевидна.
Российские финансы в настоящее время находятся, как всем известно, в непростом положении. Недавно в интернете даже появилась информация, что федеральные власти заложили в проект бюджета страны на будущий год сокращение финансирования здравоохранения и ряда других направлений. Кто-то возмущается, кто-то называет эти сообщения вбросом и фейком. Настоящую картину мы увидим после окончательного принятия парламентом России доработанного проекта и подписания его российским президентом. Остается надеяться, что деньги на детскую поликлинику в итоге все же выделят.
Тегиздравоохранение