В Улан-Удэ появится новая поликлиника

Здесь хотят построить новую детскую поликлинику.





У республиканских властей появились планы по использованию солидного земельного участка в Улан-Удэ на проспекте Строителей, близ остановки «КСК». Если смотреть со стороны трамвайной линии, то это пространство справа от Аллеи им. Эржены Будаевой.Место предполагаемого строительства известно тем, что рядом с ним много лет назад неизвестный строитель начал строить какой-то объект, но бросил, уложив там некоторое количество бетонных блоков в виде буквы «П», давно никому ненужных, за исключением хулиганов.- Недостроенный объект расположен за территорией земельного участка, - пояснили в Министерстве здравоохранения Бурятии. То есть даже если эти неизвестно кому принадлежащие блоки никто не вывезет, недострой не задержит реализацию планов, когда до этого дойдет дело.- В настоящее время детская «Городская поликлиника № 3» расположена в приспособленном помещении на первом, втором этажах жилого дома по ул. Калашникова, д. 16. Занимаемая площадь составляет 509,8 кв. м, прием ведется по 11 специальностям. Часть подразделений детской поликлиники размещены в приспособленных помещениях в семи подразделениях поликлиники (п. Энергетик, 140а квартал, п. Сосновый, 44 квартал, в основном здании поликлиники по адресу ул. Тобольская, 155, пр. Строителей, 44, пр. Строителей, 10), - говорят в Минздраве Бурятии.Ведомство отмечает, что разрозненность подразделений детской поликлиники вызывает постоянное недовольство и неудовлетворенность со стороны родителей детей.Проект строительства здания для детской поликлиники включили в региональную программу «Развитие здравоохранения Республики Бурятия» на период 2020 - 2025 гг., но без подтверждения финансирования из федерального бюджета.Теперь в рамках нового проекта модернизации первичного звена здравоохранения на период 2026 - 2030 гг. этот нужный объект здравоохранения вновь планируется. Площадь предполагается в 2500 квадратных метров. Пропускная способность - 250 посещений в смену.Под новый объект выделяется земельный участок площадью 7000 кв. м.- В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации, - поясняют в министерстве.Объемы и сроки финансирования проекта станут известны после того, как Минздрав России утвердит программу модернизации первичного звена здравоохранения до 2030 года.К детской поликлинике, о которой идет речь, прикреплены маленькие жители большой части Октябрьского района Улан-Удэ: 20 - 40-е кварталы, 140 - 142-е кварталы, мкр. Сосновый, мкр. Энергетик.В начале этого года число юных пациентов достигло почти 22 тысяч.- С учетом интенсивной застройки территории обслуживания новыми микрорайонами и жилыми комплексами в юго-восточном направлении Улан-Удэ, ожидаемая численность детского населения составит более 25 000 человек, - предупредили в Минздраве Бурятии.Так что потребность в новом современном здании для данного медучреждения очевидна.Российские финансы в настоящее время находятся, как всем известно, в непростом положении. Недавно в интернете даже появилась информация, что федеральные власти заложили в проект бюджета страны на будущий год сокращение финансирования здравоохранения и ряда других направлений. Кто-то возмущается, кто-то называет эти сообщения вбросом и фейком. Настоящую картину мы увидим после окончательного принятия парламентом России доработанного проекта и подписания его российским президентом. Остается надеяться, что деньги на детскую поликлинику в итоге все же выделят.