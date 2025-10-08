Автоледи из Бурятии накопила 52 штрафа ГАИ

В Бурятии жительница Кяхтинского района накопила 52 штрафа ГАИ. Сумма задолженностей составила 56 300 рублей. Оплачивать их автоледи не спешила, поэтому деньги пришлось взыскивать судебным приставам.

Для этого представители закона вынесли запрет на регистрационные действия в отношении двух автомобилей женщины – Toyota Camry и Lexus ES 350, и арестовали ее банковские счета.

«В итоге задолженность по всем штрафа ГАИ была взыскана в полном объеме. Помимо этого, с женщины взыскали исполнительский сбор, общая сумма которого составила 16,5 тысяч рублей», - рассказали в УФССП по Бурятии.