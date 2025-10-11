Общество 11.10.2025 в 07:00
«Хочу, чтобы каждый ребенок был счастлив»
Новый детский омбудсмен рассказала о работе и своем опыте материнства
Текст: Лариса Ситник
На прошлой неделе депутаты Народного Хурала утвердили кандидатуру Вероники Штыкиной на должность уполномоченного по правам ребенка в Бурятии. Известно, что новому омбудсмену 34 года, защитой прав детей занимается более десяти лет, воспитывает сына и дочь. «Номер один» узнал, чем она будет заниматься в новой должности, и немного о личном.
- Когда вы поняли, что ваше призвание – защищать детей? Чем эта работа вас зацепила, ведь каждый день работать с чужими проблемами очень непросто.
- Начну с того, что по образованию я юрист. Мне с детства хотелось защищать людей. Я росла, с упоением читая книги моей тети, которая имела юридическое образование. В доме у бабушки лежали учебники, различные справочники и кодексы. Когда я приезжала к ней в гости, с удовольствием погружалась в эту литературу. В тот момент я и заразилась любовью к праву, поняла, что это мое. В 11-м классе решила пойти учиться на юриста и по окончании поступила в Национальный исследовательский Томский государственный университет. В 2012 году с отличием его окончила.
После окончания вуза устроилась в суд — туда, где устанавливается справедливость. Там проработала не очень долго, ушла в минсоцзащиты, в отдел опеки и попечительства, где защищала права недееспособных граждан. Чуть позже у нашего отдела расширились полномочия, мы начали также заниматься правами детей.
Затем перешла в отдел материнства и детства комитета по делам семьи и детей. Этот отдел курирует работу детских домов и приютов. Я посещала детские дома и приюты, где проверяла условия проживания детей, соблюдение прав несовершеннолетних в этих учреждениях. Объездила с такими инспекциями практически все районы республики. Также участвовала в разработке изменений в законы, направленные на эффективную работу по социальной защите семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- Расскажите, пожалуйста, немного подробнее о проверках детских домов. Находили ли вы там какие-либо нарушения, недочеты в работе?
- Я могла скорректировать работу, подсказывала, что нужно делать для того, чтобы неукоснительно соблюдались права и интересы детей.
К примеру, у директоров детских домов есть обязанности по сохранению имущества детей, по его приумножению и другие. Возьмем алиментные обязательства. Когда при проверке мы видели, что на счет ребенка не поступают алименты, то говорили директорам активизировать работу с судебными приставами, выяснить, почему не поступают деньги, взыскиваются ли долги.
Другой пример — ребенок до 18 лет живет в детском доме, при этом у него есть жилье, но там проживает кто-то из родственников или родители, которые не платят коммуналку. И зачастую воспитанники детских домов, вступая во взрослую самостоятельную жизнь, получают «бонусом» долг за услуги ЖКХ.
Закон запрещает взыскивать задолженность, которая появилась до совершеннолетия ребенка, но иногда решения бывают другие. И здесь включались в работу мы: находили адвоката, который помогал разделить счета.
Поэтому правозащитная работа мне уже была понятна и близка. И решение о переходе в аппарат уполномоченного по правам ребенка в сентябре 2020 года приняла с энтузиазмом. Я понимала, что новое место расширит мой горизонт и компетенции в этой сфере, а также то, что мой опыт и знания будут полезны. Аппарат уполномоченного дал мне возможность направить свою энергию на помощь большему количеству детей.
- Чем вам запомнилась работа в аппарате уполномоченного на прежней должности? Какие значимые проекты вы смогли реализовать?
- В 2022 году в составе команды Бурятии аппарат уполномоченного по правам ребенка участвовал в проекте Агентства стратегических инициатив (АСИ) по региональному этапу акселератора решений жизненных ситуаций. На протяжении 12 недель мы разрабатывали решения жизненной ситуации по школьной травле. Мы проводили интервью с учениками, психологами, родителями, подключали научное сообщество. В итоге разработали продукт, который включал в себя оценку климата в школе. Задачей школьного психолога было измерить «погоду» в классе. За время исследования мы выяснили, что дети хотят говорить о проблеме, но при этом желают, чтобы это было анонимно.
С июля 2024 года институт уполномоченного при президенте России по правам ребенка проводил всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства. Перед нами стояла задача выяснить, почему дети при наличии живых родителей находятся в детских домах? Как помочь семье, чтобы дети вернулись домой?
Мы ездили в детские дома, изучали личные дела детей, встречались с их родителями… Где-то нужно было помочь с ремонтом в доме или помочь в суде и т. д. В итоге удалось вернуть в семьи 41 ребенка.
В республике появились межведомственные консилиумы по вопросам обоснованности помещения детей в учреждения и выездные мобильные бригады; родители, ранее ограниченные/лишенные родительских прав получили возможность воспользоваться бесплатной юридической помощью; сократилось количество стационарных мест в детских домах, открылись и продолжают открываться полустационарные отделения.
Вся эта работа позволила в 6,5 раза уменьшить число отобранных детей в Бурятии. В 2,5 раза уменьшилось число лишений, ограничений в родительских правах. На 25% сократилось число детей, числившихся в банке данных детей, оставшихся без попечения родителей (с 336 детей до 245).
Среди результатов работы прошлых лет в аппарате уполномоченного — принятие новой меры соцподдержки малоимущим семьям с детьми в виде установки пожарных извещателей в их жилье. Появились критерии признания семей с несовершеннолетними детьми находящимися в социально опасном положении. Основанием для постановки на учет стали частое употребление алкоголя и использование пособий не в интересах детей. Эта инициатива позволила расширить круг семей, с которыми на местах проводится профилактическая работа.
Отмечу, президент России поставил задачу к 2030 году сократить вдвое число детей, находящихся в стационарах всех типов (без родителей). Сейчас мы возвращаем детей в семьи, и важно поддерживать эти семьи.
- Какие приоритеты для себя определили, на что будете обращать особое внимание?
- Продолжим работу по помощи семьям с детьми по преодолению трудных жизненных ситуаций. Сейчас на федеральном уровне создается Служба помощи семьям. Мы будем распространять лучшие семьесберегающие практики, привлекать ресурсы для повышения квалификации специалистов.
- По каким критериям вы будете оценивать свою работу?
- Полезными делами для заявителей, для детей. Проводя какие-либо мероприятия, мы думаем прежде всего об их пользе. Будем рассказывать о возможностях участия в грантовых проектах, поддерживать интересные практики, чтобы все ресурсы были направлены на благо детей.
Работа у нас не хаотичная, мы движемся по векторам, которые определяем вместе с уполномоченным при президенте, и в течение года выстраиваем свою работу, а затем анализируем ее и делаем выводы.
- Расскажите о вашей семье. Как сами воспитываете детей, делите обязанности в семье?
- У меня двое детей. Дочке семь лет, сыну 12. Скоро у них дни рождения, у обоих в октябре. Дочь учится во втором классе, сын - в седьмом. Дети, несмотря на разницу в возрасте, дружные, помогают друг другу. Сын — отличник, очень серьезно относится к урокам, к учебе. А дочь немного с хитрецой, может сказать, что что-то не понимает, что не хочет заниматься, и тут приходит на помощь сын: помогает сестре с уроками, включает в себе учителя, наставника. Мне это помогает, и дочь смотрит на брата, равняется на него.
Сын занимается тхэквондо, а дочь начала ходить в театральную студию.
Бытовые обязанности у нас распределены, есть дежурство, сын делает что-то посложнее, а дочь на подхвате. Когда прихожу с работы и вижу, что дома чисто, прибрано, хвалю детей за старания. Их это воодушевляет, и они все делают еще лучше. Сын уже умеет готовить, с простыми блюдами справляется сам.
Учу их быть честными, справедливыми людьми. Когда сын или дочь ссорятся с друзьями, мы говорим своим детям, что нужно разговаривать, находить компромиссы и дружить. Дружба – это самое ценное.
- Что делаете в свободное время, есть ли какое-то общее семейное увлечение или активность?
- Свободное время провожу с семьей, с супругом и детьми. Мы выезжаем на природу, в теплое время года ездим на Байкал. Берем с собой нашего питомца – у нас есть маленькая собачка, она у нас как третий малыш, такая игривая хулиганка. Любим открывать для себя новые места в Бурятии. Есть бабушки и дедушки, ездим на дачи. Люблю спорт, супруг тоже. Обожаю плавание. После трудных будней весь груз снимаю в воде. Принимаю участие в спартакиадах среди органов власти. Имею медали и дипломы за первое и второе места по плаванию. Сейчас продолжаю ходить в бассейн, и дети тоже любят плавать. Зимой все вместе катаемся на лыжах.
- Что бы вы пожелали землякам?
- Желаю побольше добра в нашей повседневной жизни. Чтобы было как можно больше позитива и добрых дел, ведь добро возвращается. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Желаю беречь друг друга, своих детей, не оставлять их без присмотра и быть всегда в контакте.
Фото: предоставлено Вероникой Штыкиной
