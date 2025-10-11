«Хочу, чтобы каждый ребенок был счастлив»

На прошлой неделе депутаты Народного Хурала утвердили кандидатуру Вероники Штыкиной на должность уполномоченного по правам ребенка в Бурятии. Известно, что новому омбудсмену 34 года, защитой прав детей занимается более десяти лет, воспитывает сына и дочь. «Номер один» узнал, чем она будет заниматься в новой должности, и немного о личном.- Начну с того, что по образованию я юрист. Мне с детства хотелось защищать людей. Я росла, с упоением читая книги моей тети, которая имела юридическое образование. В доме у бабушки лежали учебники, различные справочники и кодексы. Когда я приезжала к ней в гости, с удовольствием погружалась в эту литературу. В тот момент я и заразилась любовью к праву, поняла, что это мое. В 11-м классе решила пойти учиться на юриста и по окончании поступила в Национальный исследовательский Томский государственный университет. В 2012 году с отличием его окончила.После окончания вуза устроилась в суд — туда, где устанавливается справедливость. Там проработала не очень долго, ушла в минсоцзащиты, в отдел опеки и попечительства, где защищала права недееспособных граждан. Чуть позже у нашего отдела расширились полномочия, мы начали также заниматься правами детей.Затем перешла в отдел материнства и детства комитета по делам семьи и детей. Этот отдел курирует работу детских домов и приютов. Я посещала детские дома и приюты, где проверяла условия проживания детей, соблюдение прав несовершеннолетних в этих учреждениях. Объездила с такими инспекциями практически все районы республики. Также участвовала в разработке изменений в законы, направленные на эффективную работу по социальной защите семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.- Я могла скорректировать работу, подсказывала, что нужно делать для того, чтобы неукоснительно соблюдались права и интересы детей.К примеру, у директоров детских домов есть обязанности по сохранению имущества детей, по его приумножению и другие. Возьмем алиментные обязательства. Когда при проверке мы видели, что на счет ребенка не поступают алименты, то говорили директорам активизировать работу с судебными приставами, выяснить, почему не поступают деньги, взыскиваются ли долги.Другой пример — ребенок до 18 лет живет в детском доме, при этом у него есть жилье, но там проживает кто-то из родственников или родители, которые не платят коммуналку. И зачастую воспитанники детских домов, вступая во взрослую самостоятельную жизнь, получают «бонусом» долг за услуги ЖКХ.Закон запрещает взыскивать задолженность, которая появилась до совершеннолетия ребенка, но иногда решения бывают другие. И здесь включались в работу мы: находили адвоката, который помогал разделить счета.Поэтому правозащитная работа мне уже была понятна и близка. И решение о переходе в аппарат уполномоченного по правам ребенка в сентябре 2020 года приняла с энтузиазмом. Я понимала, что новое место расширит мой горизонт и компетенции в этой сфере, а также то, что мой опыт и знания будут полезны. Аппарат уполномоченного дал мне возможность направить свою энергию на помощь большему количеству детей.- В 2022 году в составе команды Бурятии аппарат уполномоченного по правам ребенка участвовал в проекте Агентства стратегических инициатив (АСИ) по региональному этапу акселератора решений жизненных ситуаций. На протяжении 12 недель мы разрабатывали решения жизненной ситуации по школьной травле. Мы проводили интервью с учениками, психологами, родителями, подключали научное сообщество. В итоге разработали продукт, который включал в себя оценку климата в школе. Задачей школьного психолога было измерить «погоду» в классе. За время исследования мы выяснили, что дети хотят говорить о проблеме, но при этом желают, чтобы это было анонимно.С июля 2024 года институт уполномоченного при президенте России по правам ребенка проводил всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства. Перед нами стояла задача выяснить, почему дети при наличии живых родителей находятся в детских домах? Как помочь семье, чтобы дети вернулись домой?Мы ездили в детские дома, изучали личные дела детей, встречались с их родителями… Где-то нужно было помочь с ремонтом в доме или помочь в суде и т. д. В итоге удалось вернуть в семьи 41 ребенка.В республике появились межведомственные консилиумы по вопросам обоснованности помещения детей в учреждения и выездные мобильные бригады; родители, ранее ограниченные/лишенные родительских прав получили возможность воспользоваться бесплатной юридической помощью; сократилось количество стационарных мест в детских домах, открылись и продолжают открываться полустационарные отделения.Вся эта работа позволила в 6,5 раза уменьшить число отобранных детей в Бурятии. В 2,5 раза уменьшилось число лишений, ограничений в родительских правах. На 25% сократилось число детей, числившихся в банке данных детей, оставшихся без попечения родителей (с 336 детей до 245).Среди результатов работы прошлых лет в аппарате уполномоченного — принятие новой меры соцподдержки малоимущим семьям с детьми в виде установки пожарных извещателей в их жилье. Появились критерии признания семей с несовершеннолетними детьми находящимися в социально опасном положении. Основанием для постановки на учет стали частое употребление алкоголя и использование пособий не в интересах детей. Эта инициатива позволила расширить круг семей, с которыми на местах проводится профилактическая работа.Отмечу, президент России поставил задачу к 2030 году сократить вдвое число детей, находящихся в стационарах всех типов (без родителей). Сейчас мы возвращаем детей в семьи, и важно поддерживать эти семьи.- Продолжим работу по помощи семьям с детьми по преодолению трудных жизненных ситуаций. Сейчас на федеральном уровне создается Служба помощи семьям. Мы будем распространять лучшие семьесберегающие практики, привлекать ресурсы для повышения квалификации специалистов.- Полезными делами для заявителей, для детей. Проводя какие-либо мероприятия, мы думаем прежде всего об их пользе. Будем рассказывать о возможностях участия в грантовых проектах, поддерживать интересные практики, чтобы все ресурсы были направлены на благо детей.Работа у нас не хаотичная, мы движемся по векторам, которые определяем вместе с уполномоченным при президенте, и в течение года выстраиваем свою работу, а затем анализируем ее и делаем выводы.- У меня двое детей. Дочке семь лет, сыну 12. Скоро у них дни рождения, у обоих в октябре. Дочь учится во втором классе, сын - в седьмом. Дети, несмотря на разницу в возрасте, дружные, помогают друг другу. Сын — отличник, очень серьезно относится к урокам, к учебе. А дочь немного с хитрецой, может сказать, что что-то не понимает, что не хочет заниматься, и тут приходит на помощь сын: помогает сестре с уроками, включает в себе учителя, наставника. Мне это помогает, и дочь смотрит на брата, равняется на него.Сын занимается тхэквондо, а дочь начала ходить в театральную студию.Бытовые обязанности у нас распределены, есть дежурство, сын делает что-то посложнее, а дочь на подхвате. Когда прихожу с работы и вижу, что дома чисто, прибрано, хвалю детей за старания. Их это воодушевляет, и они все делают еще лучше. Сын уже умеет готовить, с простыми блюдами справляется сам.Учу их быть честными, справедливыми людьми. Когда сын или дочь ссорятся с друзьями, мы говорим своим детям, что нужно разговаривать, находить компромиссы и дружить. Дружба – это самое ценное.- Свободное время провожу с семьей, с супругом и детьми. Мы выезжаем на природу, в теплое время года ездим на Байкал. Берем с собой нашего питомца – у нас есть маленькая собачка, она у нас как третий малыш, такая игривая хулиганка. Любим открывать для себя новые места в Бурятии. Есть бабушки и дедушки, ездим на дачи. Люблю спорт, супруг тоже. Обожаю плавание. После трудных будней весь груз снимаю в воде. Принимаю участие в спартакиадах среди органов власти. Имею медали и дипломы за первое и второе места по плаванию. Сейчас продолжаю ходить в бассейн, и дети тоже любят плавать. Зимой все вместе катаемся на лыжах.- Желаю побольше добра в нашей повседневной жизни. Чтобы было как можно больше позитива и добрых дел, ведь добро возвращается. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Желаю беречь друг друга, своих детей, не оставлять их без присмотра и быть всегда в контакте.Фото: предоставлено Вероникой Штыкиной