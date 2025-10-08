Общество 08.10.2025 в 14:36

В Иволгинском районе Бурятии чествуют последнего ветерана ВОВ

Сергей Дмитриевич Максимов отмечает свое 99-летие
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Иволгинского района

Сегодня, 8 октября, в Бурятии свой 99-ый день рождения отмечает единственный ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в Иволгинском районе. Поздравления принимает Сергей Дмитриевич Максимов.

Именинника навестили глава муниципалитета Николай Емонаков, председатель Совета депутатов Виктор Пастухов и глава Сотниковского поселения Игорь Киселев.

Когда началась война, ему было 15 лет. Через два года Сергея призвали на фронт. Он служил в легендарной «сотой гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии».

«Прошёл через Альпы, был участником освобождения Праги. Несмотря на почтенный возраст, этот удивительный человек полон энергии и жизнелюбия!», - рассказали в администрации Иволгинского района.

Теги
ветеран день рождения

