«Мамочка, мы тобой очень сильно гордимся»

Металлические дроны, вытеснившие живого противника, спасительные рыбацкие сети и исцеляющая сила родной речи - именно таким предстало лицо современной войны перед бурятским волонтером Анджелой Тогошеевой. Ее история — наглядное доказательство того, что помощь тыла – это не просто поддержка, а настоящая линия жизни для тех, кто ежедневно находится на передовой.- По материнской линии мои корни восходят к Окинскому району Бурятии, по отцовской — к Мухоршибирскому. Однако часть своей юности я провела в Магаданской области. Там же познакомилась с замечательным клубом Галины Готовцевой «Краски наций СССР, - рассказывает Анджела Тогошеева. - В родные края возвратилась лишь в 90-х. Отучившись, сразу устроилась педагогом дополнительного образования, практически десять лет обучала сельских детишек. Но с рождением собственных целиком переключилась на заботу о них.По мнению Анджелы, поскольку Окинский район отдаленный, то благодаря именно этому ему удается сохранять особую атмосферу.- Там люди совершенно другие - сильные, стойкие. Они не боятся трудностей, всегда готовы поддержать и откликнуться на любую просьбу, - утверждает женщина.Анджела Геннадьевна - многодетная мама. Младшие в семье – погодки. Сыну 14 лет, а дочке 13. Свой главный праздник девочка в этом году отметила необычно — в зоне проведения спецоперации, куда ее мама регулярно ездит, будучи волонтером.- В качестве волонтера я впервые отправилась на СВО в июне 2023 года. Сама мысль об этой поездке родилась благодаря телеграм-каналу «Остров поддержки V». После недолгих наблюдений за их публикациями решение назрело само. Мне захотелось оказаться там, вместе с ними, стать такой же отважной, - вспоминает женщина. - Вскоре я связалась с администратором, приобрела самый дешевый билет и отправилась на границу Крыма, в Джанкой.Отправилась в путь наша героиня совершенно одна: сначала добралась до Санкт-Петербурга, а оттуда пересела на поезд, который отвез ее в зону проведения СВО.- Крымский мост только-только проехала, и все… SIM-карта российская перестала работать. Не по себе как-то стало. Сразу начала думать: «Ой, и зачем оно мне вообще было надо? Чего же мне не сиделось дома?». В голове проносился рой терзающих мыслей. Но все обошлось, меня на вокзале встретила Долгора, я ее сразу издалека узнала. После этого мы поехали на рынок за мясом - нужно было готовить ужин для наших солдат, - делится былыми переживаниями наша землячка.Анджела признается, что та поездка буквально спасла ее.- Незадолго до этого наша семья столкнулась с трагедией... - говорит она.Первую поездку наша героиня запомнила хорошо. В том числе потому, что уехала тихо, никому не сказав. Боялась, что близкие начнут отговаривать.- Но вышло наоборот, родные меня поддержали. Когда дети обо всем узнали, сразу же написали: «Мамочка, мы тобой очень сильно гордимся». С тех пор я побывала в зоне проведения спецоперации больше десяти раз. С апреля до конца лета находилась в Красной Поляне (Новой Каракубе). По сути, это небольшая деревушка в ДНР. К линии боевого соприкосновения самая близкая волонтерская точка «Надежный тыл» Даримы Доржиевой. Сюда парни приезжают буквально на пять минут - получить гуманитарную помощь, - объясняет географические особенности волонтер из Бурятии.Чтобы открыть волонтерский дом для военнослужащих, волонтеры получают разрешения от местных администраций. И своими силами, но не без помощи наших военнослужащих с нуля обустраивают быт.- Здесь селения на самом деле очень красивые, и даже тяжело как-то о них говорить. Взять, например, Мариуполь… От города почти ничего не осталось, но сейчас его ударными темпами отстраивают заново. Прогуливаясь по отдаленным улицам, можно увидеть остатки изящных сооружений, заброшенные сады… Сразу видно, что люди строили для себя, на совесть. Планировали долго в них жить, старались украсить свой быт… Аж ком к горлу подкатывает, - делится наблюдениями Тогошеева.Бывает по-настоящему страшно. В Красной Поляне очень часто нет ни света, ни интернета. Засыпают волонтеры под вой «Гераней», а просыпаются от оглушающего грохота очередных прилетов.- 9 мая, помню, мы готовили в казане обед и видим на горизонте - бах, бабах, снаряды разрываются, клубы черного дыма. Стоишь, плачешь и молишься за наших ребят, - вспоминает Анджела.День волонтеров, как правило, начинается с обычной пробежки. Правда пейзажи далеко не спортивные. Маршрут простой: до поста и обратно. Далее - работа: нужно поставить вариться суп и компот, завести тесто на пирожки, а затем приготовить бутерброды и кашу. После этого в течение всего дня разгрузка посылок, их сортировка и выдача получателям.Передают военнослужащим разное. Нужды в одежде практически нет, поскольку там уже открылось достаточно много спецмагазинов. А вот в чем действительно есть потребность, так это в автомашинах, мотоциклах, питьевой воде, рыбацких сетях и антидроновых одеялах.- По 50 - 60 штук заказывают антидроновые одеяла каждый раз. Это же расходник, как зубная паста, - сухо констатирует женщина. - С Байкала сети отправляют мешками. Они нужны для того, чтобы натягивать их над дорогами и входами в блиндажи и другие укрытия. Потому что именно в них чаще всего застревают «птички». Пожалуй, самый опасный на сегодняшний день тип дронов.Через ее руки прошло много посылок, но особенно запомнилась лишь одна. На ней было написано: «Папа, мы тебя очень сильно любим! Береги себя для нас». Каждая буковка была старательно выведена цветным карандашиком - видно, как ребенок старался.- Бойцы трепетно относятся к весточкам от детей. Однажды я ехала в армейской машине и увидела, как на зеркале заднего вида висела розовенькая безделушка. Оказалось, что это был оберег от любимой дочери, - делится волонтер. - Один статный солдат перебирал с ними коробку, и вдруг у него потекли слезы, даже руки чуть-чуть задрожали… Разволновался.Записывая видеоответы, военные, как и на поле боя, держатся молодцами. Но в кадре видно, как они изо всех сил стараются сдержать подступающее к горлу волнение.Помимо материальной помощи, для солдат невероятно ценно простое человеческое общение.- В нашем волонтерском доме стараемся разговаривать на бурятском языке. Никогда бы не подумала, что это может быть важно. Наши ребята любят поболтать на родном языке. Никогда не забуду бойца, который даже уходить не хотел, обнял и сказал: «С вами я будто дома сейчас побывал». Два года человек без отпуска… - вздыхает Тогошеева.Для военнослужащих волонтеры каждый день готовят сочные буузы из настоящего бурятского мяса, которое в основном привозят из Еравны.- Вкус нашего мяса совершенно другой. Как-то в госпитале один раненый боец сначала совсем не шел на контакт, лежал молча. Так мы ему наши буузы предложили, он надкусил одну и сразу переменился. Прямо ожил, глаза заблестели, - рассказывает Анджела. - Вот именно такими, казалось бы мелочами, мы и дарим им ощущение тепла родного дома.Полевые концерты - еще одна немаловажная часть насыщенных будней на фронте.- В одно время я думала: «А ради чего вообще проводить эти концерты, зачем?». Как оказалось, они действительно помогают военным отвлечься. Особенно если артист приехал к ним из Бурятии. Сразу шушукаются, говорят: «О, наш приехал, из республики, надо прийти». Помню, солдаты буквально толпились, чтобы рассмотреть земляка и насладиться его даром пения. Главное, в эти моменты им не мешать. Однажды какая-то женщина начала снимать видео для отчета, и бойцы в скором времени разбежались. Сначала была толпа, и вдруг - никого. Причем они не возмутились, а просто тихонько ушли, - подмечает наша собеседница. - Наши военные предпочитают не показывать лица, особенно в госпиталях.Десять поездок на фронт позволили ей воочию разглядеть, как война обретает новую гримасу безликости.- Военные сами рассказывают о том, что раньше они видели живого противника. Смотрели в прицел и понимали, что нужно делать. А сейчас одни «птички». По 20 - 30 дронов приходится на одного бойца, - рассказывает волонтер.Она честно признается, что ее сыновья не воюют.- Моих мальчиков не призвали на фронт, и я каждый раз думаю: «Боженька, давай договоримся, я сама там буду, только ты их у меня не забирай. Я очень прошу, молю тебя… Не забирай».Анджела уверена — спецоперация объединила сильных людей с непростой судьбой.- У нас нет волонтеров, которые прибыли туда без причины. Каждый человек – это своя история.Завершая наш разговор, волонтер подвела главный итог - чтобы помогать, не нужно жертвовать много денег.- Нет ничего постыдного в том, чтобы сбросить всего 100 рублей. Если каждый человек столько сбросит, то миллион получается. Но люди продолжают стесняться, делать вид, будто не знают про СВО, а время течет. Бесценное время, за которое мы могли бы спасти сотни жизней, - утверждает многодетная мама и волонтер. - Многие просто не понимают, с чем приходится сталкиваться нашим парням…Фото: предоставлено А. Тогошеевой