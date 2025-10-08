Путин выделил 300 миллионов на достройку собора в Улан-Удэ

«Дорогие земляки, дорогие верующие, поддержка религиозных организаций - Русской православной церкви, Традиционной буддийской сангхи, Древлеправославной церкви - идет в постоянном режиме. Наша сила - в нашей вере», - отметил Алексей Цыденов.

По просьбе главы Бурятии президент России Владимир Путин распорядился выделить федеральную субсидию в размере почти 299 млн рублей на достройку Успенского кафедрального собора в Улан-Удэ. Этот храм строится в столице республики с 2013 года, в основном на пожертвования верующих и меценатов.«На сегодняшний день выполнено 70% работ. Для завершения строительства необходимо сделать оштукатуривание стен внутри храма, устройство кровли, электроснабжение, сантехнические сети, теплоснабжение, благоустройство и ограждение территории. Общая площадь застройки составляет 1600 м². При достройке будут учтены также условия для безбарьерной среды», - рассказал в своем телеграм-канале Алексей Цыденов.По словам главы Бурятии, также продолжается работа по поиску финансирования на завершение реставрации Аннинского дацана.