В столице Бурятии дети смогут учиться прямо в больнице

В ДРКБ заработала госпитальная школа «УчимЗнаем»
Текст: Карина Перова
Фото: минобрнауки Бурятии

В столице Бурятии на базе Детской республиканской клинической больницы заработала первая в республике госпитальная школа всероссийского проекта «УчимЗнаем».

Дети, находящиеся на длительном лечении, смогут учиться прямо в медучреждении, не отставая от одноклассников. Здесь доступны интерактивные уроки, мастер-классы по робототехнике, творчество и поддержка педагогов.

С детишками будут заниматься педагоги Республиканского центра образования. Для этого они прошли специальную подготовку на московских флагманских площадках проекта – их квалификация подтверждена дипломами МГПУ.

«Сегодня проект «УчимЗнаем» объединяет 72 госпитальные школы в 48 регионах России. Его цель – дать каждому ребёнку, проходящему лечение, возможность учиться, развиваться и чувствовать себя частью школьного мира», - отметили в минобрнауки Бурятии.

госпитальная школа

ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

