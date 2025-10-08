Модернизация набережной в Улан-Удэ приближается

В следующем году в Улан-Удэ планируют приступить к разработке концепции, проектированию и последующему выполнению первого этапа обустройства набережной реки Уды в центре города.В 2027 году могут начаться уже непосредственно работы на местности. По первоначальным, самым общим расчетам, первый этап потребует финансирования в 1,1 млрд. рублей. Но в итоге все будет зависеть от того, в каком виде будут делать набережную.Первый этап благоустройства должен охватить территорию от ТРЦ «Пионер» до района Удинского моста. Это Советский район города.Однако планируется затронуть и небольшую часть Октябрьского района. Местность в точке основания Улан-Удэ - весьма стесненное из-за уклона горы, поэтому здесь хотят перекинуть через русло Уды мосты для пешеходов. Чтобы, гуляя по набережной, людям можно было в этой точке перейти на сторону Октябрьского района, пройтись там и перейти в сторону Батарейки.«По мастер-плану Улан-Удэ, предполагается, что набережная будет развиваться вдоль Уды до проспекта Автомобилистов», - отметил начальник Управления комплексного развития территорий Республики Бурятия Зана Тумуров.