Общество 08.10.2025 в 15:14

Модернизация набережной в Улан-Удэ приближается

Главное определить - делать дорого или подешевле
Текст: Петр Санжиев
Фото: архив «Номер один»
В следующем году в Улан-Удэ планируют приступить к разработке концепции, проектированию и последующему выполнению первого этапа обустройства набережной реки Уды в центре города.

В 2027 году могут начаться уже непосредственно работы на местности. По первоначальным, самым общим расчетам, первый этап потребует финансирования в 1,1 млрд. рублей. Но в итоге все будет зависеть от того, в каком виде будут делать набережную.

Первый этап благоустройства должен охватить территорию от ТРЦ «Пионер» до района Удинского моста. Это Советский район города. 

Однако планируется затронуть и небольшую часть Октябрьского района. Местность в точке основания Улан-Удэ - весьма стесненное из-за уклона горы, поэтому здесь хотят перекинуть через русло Уды мосты для пешеходов. Чтобы, гуляя по набережной, людям можно было в этой точке перейти на сторону Октябрьского района, пройтись там и перейти в сторону Батарейки.

«По мастер-плану Улан-Удэ, предполагается, что набережная будет развиваться вдоль Уды до проспекта Автомобилистов», - отметил начальник Управления комплексного развития территорий Республики Бурятия Зана Тумуров.
