В Бурятии подорожали мощные машины

В сентябре в Бурятии вырос спрос на мощные машины, сообщает автомобильный портал Дром. Жители региона чаще выбирали модели, цены на которые могут значительно вырасти при введении нового расчета утилизационного сбора. В середине сентября Минпромторг предложил при формировании ставки утильсбора учитывать также мощность автомобиля — в результате машины с бензиновыми моторами мощностью более 160 л.с. могут резко вырасти в цене.Новости о предполагаемых нововведениях сразу отразились на авторынке республики. При том, что общие продажи автомобилей в сентябре в Бурятии упали на 3%, жители начали чаще приобретать мощные автомобили, цена которых может сильно вырасти при принятии новых предложений.Так в сентябре в регионе стали на 58% чаще покупать Toyota Harrier. Его цена осталась на уровне августа в размере 2 млн рублей. Мощность двигателя этой модели в зависимости от комплектации и года выпуска находится в диапазоне от 151 до 220-280 л.с.Компактный кроссовер Toyota RAV4 приобретали в сентябре на 33% чаще, при этом он стала дороже на 10% - до 1,9 млн рублей. Мощность этого авто зависит от поколения и комплектации и колеблется в диапазоне от 146 до 200+ л.с. Продажи Honda Stepwgn выросли на 27% при росте цены на 6% - до 1,2 млн рублей. Мощность этой модели варьируется от 125 до 162 л.с.На 30% увеличились продажи Subaru Levorg с мощностью двигателя от 170 до 300 л.с. За месяц его цена выросла на 6% до 1,6 млн рублей. А вот модели Subaru Legacy в сентябре жители региона приобретали в 2,5 раза чаще. Обычно мощность авто этой марки со стандартным двигателем составляет 182 л.с., а у спортивной – 260 л.с.Похожая ситуация моделью Nissan Teana – за месяц ее продажи выросли в 2,7 раз. Ее мощность зависит от поколения и модификации, но в основном составляет 136-249 л.с.Как отмечает аналитик автомобильного портала Дром Игорь Олейников, сейчас наблюдается обычная реакция на сработавший триггер грядущего повышения цен.«Люди, которые собирались купить такие автомобили ранее, наконец решились на покупку в экстремально-короткие сроки, чтобы успеть до очередного повышения цены на авто. За счет такой «встряски» спроса в последующие месяцы после повышения утильсбора покупки автомобилей всех ценовых категорий сильно уменьшатся», — уточнил эксперт.