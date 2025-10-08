Общество 08.10.2025 в 15:37

В Бурятии подорожали мощные машины

Их начали раскупать на фоне новостей о повышении утильсбора
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подорожали мощные машины
Фото: архив «Номер один»
В сентябре в Бурятии вырос спрос на мощные машины, сообщает автомобильный портал Дром. Жители региона чаще выбирали модели, цены на которые могут значительно вырасти при введении нового расчета утилизационного сбора. В середине сентября Минпромторг предложил при формировании ставки утильсбора учитывать также мощность автомобиля — в результате машины с бензиновыми моторами мощностью более 160 л.с. могут резко вырасти в цене.

Новости о предполагаемых нововведениях сразу отразились на авторынке республики. При том, что общие продажи автомобилей в сентябре в Бурятии упали на 3%, жители начали чаще приобретать мощные автомобили, цена которых может сильно вырасти при принятии новых предложений.

Так в сентябре в регионе стали на 58% чаще покупать Toyota Harrier. Его цена осталась на уровне августа в размере 2 млн рублей. Мощность двигателя этой модели в зависимости от комплектации и года выпуска находится в диапазоне от 151 до 220-280 л.с.

Компактный кроссовер Toyota RAV4 приобретали в сентябре на 33% чаще, при этом он стала дороже на 10% - до 1,9 млн рублей. Мощность этого авто зависит от поколения и комплектации и колеблется в диапазоне от 146 до 200+ л.с. Продажи Honda Stepwgn выросли на 27% при росте цены на 6% - до 1,2 млн рублей. Мощность этой модели варьируется от 125 до 162 л.с.

На 30% увеличились продажи Subaru Levorg с мощностью двигателя от 170 до 300 л.с. За месяц его цена выросла на 6% до 1,6 млн рублей. А вот модели Subaru Legacy в сентябре жители региона приобретали в 2,5 раза чаще. Обычно мощность авто этой марки со стандартным двигателем составляет 182 л.с., а у спортивной – 260 л.с.

Похожая ситуация моделью Nissan Teana – за месяц ее продажи выросли в 2,7 раз. Ее мощность зависит от поколения и модификации, но в основном составляет 136-249 л.с.

Как отмечает аналитик автомобильного портала Дром Игорь Олейников, сейчас наблюдается обычная реакция на сработавший триггер грядущего повышения цен.

«Люди, которые собирались купить такие автомобили ранее, наконец решились на покупку в экстремально-короткие сроки, чтобы успеть до очередного повышения цены на авто. За счет такой «встряски» спроса в последующие месяцы после повышения утильсбора покупки автомобилей всех ценовых категорий сильно уменьшатся», — уточнил эксперт.
