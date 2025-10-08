Общество 08.10.2025 в 16:11

Почти миллион помогли сохранить пенсионерке из Улан-Удэ

Женщина чуть не перевела деньги аферистам
Текст: Карина Перова
Фото: МВД по Бурятии

В Бурятии не дали разориться еще одной пенсионерке. В Улан-Удэ заместитель руководителя дополнительного офиса банка Елена Жаворонкова и старший менеджер по обслуживанию Юлия Душина уберегли 84-летнюю женщину от потери 968 тысяч рублей.

Она пыталась снять наличку. При этом заметно нервничала и не хотела общаться с сотрудницами банка. Последние позвонили в полицию и сообщили, что вероятно их клиентка стала жертвой мошенников. Правоохранители прибыли на место.

Во время проверки опасения подтвердились – горожанку «обработали» аферисты. Всё началось со звонка специалиста домофонсервиса, который попытался убедить её в необходимости замены домофона и даже пригрозил, что в случае отказа придётся его отключить. Затем связь прервалась и в игру вступили «сотрудники правоохранительных органов» и «федеральной налоговой службы».

«Они сообщили: под видом представителя домофонсервиса с улан-удэнкой общались мошенники. Имея все необходимые сведения о персональных данных и счетах горожанки, они от её имени совершают денежные переводы за рубеж. Чтобы избежать уголовного преследования, необходимо выполнять указания – снять в банке деньги и перевести на «безопасный счет», - рассказали в МВД по Бурятии.

Врио начальника УМВД России по г. Улан-Удэ Григорий Смирнов вручил банковским специалистам за проявленную внимательность и неравнодушие благодарственные письма и торты.

